Удары по энергоструктуре Украины не дадут России никакого эффекта: объяснение военного США

Майор ВВС США Томас Гриффит защитил диссертацию в 1994 году под названием "Стратегические удары по национальным системам электроснабжения", где в своем исследовании собрал несколько вариантов военных и политических целей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на научную работу американца.

Российские ракетные удары по энергетическим объектам. Фото: из открытых источников

Томас Гриффит собрал и проанализировал удары по энергетической структуре КНДР, Вьетнама и Ирака. Майор ВВС США выделил четыре цели:

влияние на военную инфраструктуру;

влияние на производственные мощности;

влияние на лидеров;

влияние на настроения общественности.

По этому отчету Гриффит отчитался Пентагону не полагаться на уничтожение энергоструктур во враждебной стране. Американец утверждает, что нанося удары по энергостанциям электричество пропадает только у гражданского населения, ведь военные обеспечены генераторами.

Майор ВВС США также отмечает, что ракетные удары малоуспешны, ведь они не смогут разрушить всю систему большой страны. А послевоенное ее восстановление стоит значительных финансов. Кроме того, такие действия оказывают негативный репутационный эффект со стороны других стран.

Гриффит добавляет, что исключением может быть остановка производства военной техники в стране, на которую совершается атака. Но в таком случае эта страна не должна иметь поставки оружия от союзников. В целом американский майор считает, что удары по национальным энергосистемам неэффективны.

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