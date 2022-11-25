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Удары по энергоструктуре Украины не дадут России никакого эффекта: объяснение военного США

Американский военный в своей работе доказал, что ракетные удары по энергетической системе не приносят значительную пользу в ведении в войны.

сегодня, 16:21
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Автор:

Slava Kot

Майор ВВС США Томас Гриффит защитил диссертацию в 1994 году под названием "Стратегические удары по национальным системам электроснабжения", где в своем исследовании собрал несколько вариантов военных и политических целей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на научную работу американца.

Удары по энергоструктуре Украины не дадут России никакого эффекта: объяснение военного США

Российские ракетные удары по энергетическим объектам. Фото: из открытых источников

Томас Гриффит собрал и проанализировал удары по энергетической структуре КНДР, Вьетнама и Ирака. Майор ВВС США выделил четыре цели:

  • влияние на военную инфраструктуру;
  • влияние на производственные мощности;
  • влияние на лидеров;
  • влияние на настроения общественности.

По этому отчету Гриффит отчитался Пентагону не полагаться на уничтожение энергоструктур во враждебной стране. Американец утверждает, что нанося удары по энергостанциям электричество пропадает только у гражданского населения, ведь военные обеспечены генераторами.

Майор ВВС США также отмечает, что ракетные удары малоуспешны, ведь они не смогут разрушить всю систему большой страны. А послевоенное ее восстановление стоит значительных финансов. Кроме того, такие действия оказывают негативный репутационный эффект со стороны других стран.

Гриффит добавляет, что исключением может быть остановка производства военной техники в стране, на которую совершается атака. Но в таком случае эта страна не должна иметь поставки оружия от союзников. В целом американский майор считает, что удары по национальным энергосистемам неэффективны.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о российских фейках, которые распространяются в соцсетях по отношению к украинской энергосистеме.

Также "Комментарии" писали о том, сколько Россия потратила денег на войну в Украине.



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Источник: https://media.defense.gov/2017/Dec/29/2001861964/-1/-1/0/T_GRIFFITH_STRATEGIC_ATTACK.PDF
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