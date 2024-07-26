Удара по Охматдету могло и не быть, если бы не технологии США: NYT раскрыло детали

Российская крылатая ракета, которой страна-агрессор ударила по детской больнице Охматдет 8 июля, могла быть оснащена микросхемой из США. Как передает портал "Комментарии", это выяснили журналисты The New York Times.

Ракетный удар по Охматдету. Фото: из открытых источнков

Авторы материала утверждают – одним из важных чипов в ракетах была полевая программируемая матрица ворот (FPGA), которую производят американские компании Advanced Micro Devices и Intel.

Журналисты отметили, что этот чип используется в пожарных сигнализациях, интернет-модемах, ракетах и беспилотниках для молниеносной обработки данных и запрещен для продажи в Россию.

Также в материале предоставили информацию российской таможни, по данным которой с начала большой войны Россия импортировала FPGA на сумму более $390 млн.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в США начали распространять фейки о больнице "Охматдет": детали (ФОТО).

Ранее "Комментарии" писали – удар России по "Охматдету" продемонстрировал раскол среди украинцев. Одни потребовали мести для россиян, другие наоборот считают, что Украина должна как можно быстрее начать мирные переговоры. Об этом отметил политтехнолог Олег Постернак. Он заявил, что страшные удары РФ по "Охматдету" рассекли общественные кластеры.



