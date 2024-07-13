В США начали распространять фейки о больнице «Охматдет»: детали (ФОТО)

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Кравцев Сергей
Американский блоггер Джексон Хинкл распространяет дезинформацию о якобы фейковости снимков ГСЧС на месте разгромленной россиянами детской больницы "Охматдет". Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Facebook.
Ракетный удар по Охматдету. Фото: из открытых источнков
Аналитики обратили внимание, что на своей странице в X блогер опубликовал одну из фотографий ГСЧС, на которой изображены детские игрушки на руинах больницы, и написал: "Украинское правительство вставило фальшивые детские игрушки в изображение разрушенной им больницы в Киеве".
Центр противодействия дезинформации отмечает, что на самом деле игрушки на фотографии никто не вставлял, о чем Центру сообщили в МВД и ГСЧС. Именно эти детские игрушки можно увидеть на других фото- и видеоматериалах с места происшествия, что свидетельствует об их оригинальности.
Читайте также на портале "Комментарии" – почему удар РФ по "Охматдету" был целенаправленным: что на самом деле могло быть целью РФ.
Также издание "Комментарии" сообщало – официальный Пекин не заметил всей той боли, ужаса и отчаяния, охватившего украинцев в эти дни из-за удара оккупантов по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Китайские власти призвал Украину и Россию проявлять сдержанность, реагируя на ракетный удар.
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