В США начали распространять фейки о больнице «Охматдет»: детали (ФОТО)

Американский блоггер Джексон Хинкл распространяет дезинформацию о якобы фейковости снимков ГСЧС на месте разгромленной россиянами детской больницы "Охматдет". Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Facebook.

Ракетный удар по Охматдету. Фото: из открытых источнков

Аналитики обратили внимание, что на своей странице в X блогер опубликовал одну из фотографий ГСЧС, на которой изображены детские игрушки на руинах больницы, и написал: "Украинское правительство вставило фальшивые детские игрушки в изображение разрушенной им больницы в Киеве".

Центр противодействия дезинформации отмечает, что на самом деле игрушки на фотографии никто не вставлял, о чем Центру сообщили в МВД и ГСЧС. Именно эти детские игрушки можно увидеть на других фото- и видеоматериалах с места происшествия, что свидетельствует об их оригинальности.

"Это уже не первый фейк Хинкла о ракетном ударе по "Охматдету". Так, американский блоггер, известный своей приверженностью россии, утверждал на своей Х-странице, что в "Охматдет" вроде бы попала американская ракета ПВО "Патриот", которую выпустила Украина. Это также оказалось фейком, поскольку следователи СБУ установили, что атака была совершена крылатой ракетой Х-101. Распространяя подобную ложь, блоггер пытается дискредитировать украинское правительство и отвлечь внимание мирового сообщества от очередного военного преступления России", – отметила аналитики.

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Также издание "Комментарии" сообщало – официальный Пекин не заметил всей той боли, ужаса и отчаяния, охватившего украинцев в эти дни из-за удара оккупантов по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Китайские власти призвал Украину и Россию проявлять сдержанность, реагируя на ракетный удар.











