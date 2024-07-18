Пропаганда дала сбой: как Лавров и Небензя заврались об обстреле "Охматдета"

Глава МИД РФ Сергей Лавров не согласовал с постпредом РФ при ООН Василием Небензей пропагандистские тезисы об обстреле детской больницы "Охматдет" 8 июля, поэтому они выдали разные версии, которые противоречат друг другу. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети X сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Ракетный удар по Охматдету. Фото: из открытых источнков

Дипломат отметил, версия Лаврова о том, что именно российская ракета, ее обломки попали в "Охматдет", озвученная им в ООН 17 июля, не совпала со словами Небензи 9 июля на Совбезе ООН.

Кислица напомнил слова Небензи о том, что на размещенных украинскими пользователями интернета видеороликах якобы видно, что без каких-либо повреждений и препятствий в район детской больницы прилетает одинокая ракета ПВО Украины. Небензя подчеркнул, что ее невозможно ни с чем спутать по характерному, четко различаемому оперению и другим характеристикам.

Лавров же в среду сказал диаметрально противоположное.

"Вот, недавно, когда мы наносили удары по военной и связанной с военным блоком энергетической инфраструктуре одна из этих ракет была сбита украинской противовоздушной системой .... и обломки этой ракеты упали на детский госпиталь в Киеве "Охматдет"", – заявил российский министр.

Комментируя эти нестыковки, Сергей Кислица написал, что еще в феврале 2022 года на заседаниях Совбеза "советовал Небензе чаще набирать своего шефа в Москве и сверять с ним свои побасенки в Нью-Йорке".

Читайте также на портале "Комментарии" — в США начали распространять фейки о больнице "Охматдет": детали (ФОТО).



