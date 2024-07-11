Удары РФ по "Охматдету" раскололи украинское общество: как реагирует власть

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Марьян Ощановский
Удар России по "Охматдету" продемонстрировал раскол среди украинцев. Одни потребовали мести для россиян, другие наоборот считают, что Украина должна как можно быстрее начать мирные переговоры.
Последствия удара по "Охматдету". Фото из открытых источников
Как отмечает политтехнолог Олег Постернак, страшные удары РФ по "Охматдету" рассекли общественные кластеры.
Политтехнолог отметил, что в настоящее время позиции двух общественных кластеров столкнулись только в словесных дебатах в социальных медиа, но без политического выхода. По его словам, в ответ на проявление раскола в обществе власти пытаются "погасить пламя", не занимая однозначно чью-либо сторону.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что обстрел Киева, произошедший 8 июля, поразил не только гражданские объекты, но и совесть некоторых российских военных. По информации издания "Информационное сопротивление", российский летчик 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии передал украинской стороне документы о деятельности своей воинской части.
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