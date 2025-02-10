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Удар "Шахедом" по жилому кварталу в Сумах: стали известны последствия

В результате удара беспилотника пострадала женщина, повреждены пять домов

сегодня, 06:53
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Кравцев Сергей

В Сумах вражеский "Шахед" попал в автомобильную стоянку в жилом квартале, в результате чего сгорели шесть автомобилей и еще повреждено десятки авто, в многоэтажках выбиты окна. Одна женщина получила травмы и была госпитализирована. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил в соцсети и.о. городского головы Артем Кобзарь.

Удар "Шахедом" по жилому кварталу в Сумах: стали известны последствия

Удар беспилотника. Фото из открытых источников

"К сожалению, снова прилет "Шахеда", очень много машин повреждены, горят. На месте работает ГСЧС, полиция, скорая. Очень много вылетело окон" – сообщил и.о. мэра Сум.

Артем Кобзарь уточнил, что повреждено минимум 10 авто, пожар долгое время не удавалось затушить.

10 февраля утром начал работать штаб по ликвидации последствий удара.

В ГСЧС сообщили, что в результате попадания российского БПЛА повреждены три дома, сгорели шесть машин. В Сумском городском совете сообщили об отсутствии газоснабжения в одном из домов.

В горсовете уточнили, что в результате удара пострадала женщина 1987 года рождения, которую госпитализировали. Количество поврежденных домов возросло до пяти.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 8 февраля в Сумах российский беспилотник попал в частный дом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении ГСЧС.

Спасатели сообщили, что в результате попадания вражеского беспилотника, значительные разрушения потерпел частный жилой дом. Также произошло горение на большой площади. Сотрудники ГСЧС локализовали пожар, частично провели разбор завалов и ликвидировали все скрытые очаги горения.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Полтаве и Сумах выросло количество жертв ракетного удара РФ.




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