Удар "Шахедом" по жилому кварталу в Сумах: стали известны последствия

В Сумах вражеский "Шахед" попал в автомобильную стоянку в жилом квартале, в результате чего сгорели шесть автомобилей и еще повреждено десятки авто, в многоэтажках выбиты окна. Одна женщина получила травмы и была госпитализирована. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил в соцсети и.о. городского головы Артем Кобзарь.

Удар беспилотника. Фото из открытых источников

"К сожалению, снова прилет "Шахеда", очень много машин повреждены, горят. На месте работает ГСЧС, полиция, скорая. Очень много вылетело окон" – сообщил и.о. мэра Сум.

Артем Кобзарь уточнил, что повреждено минимум 10 авто, пожар долгое время не удавалось затушить.

10 февраля утром начал работать штаб по ликвидации последствий удара.

В ГСЧС сообщили, что в результате попадания российского БПЛА повреждены три дома, сгорели шесть машин. В Сумском городском совете сообщили об отсутствии газоснабжения в одном из домов.

В горсовете уточнили, что в результате удара пострадала женщина 1987 года рождения, которую госпитализировали. Количество поврежденных домов возросло до пяти.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 8 февраля в Сумах российский беспилотник попал в частный дом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении ГСЧС.

Спасатели сообщили, что в результате попадания вражеского беспилотника, значительные разрушения потерпел частный жилой дом. Также произошло горение на большой площади. Сотрудники ГСЧС локализовали пожар, частично провели разбор завалов и ликвидировали все скрытые очаги горения.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Полтаве и Сумах выросло количество жертв ракетного удара РФ.



