Россияне в Сумах попали беспилотником в дом: детали

В ночь на 8 февраля в Сумах российский беспилотник попал в частный дом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении ГСЧС.

Пожар. Фото: Сумской горсовет

Спасатели сообщили, что в результате попадания вражеского беспилотника, значительные разрушения потерпел частный жилой дом. Также произошло горение на большой площади.

Сотрудники ГСЧС локализовали пожар, частично провели разбор завалов и ликвидировали все скрытые очаги горения.

На месте работают все службы. Информация о количестве пострадавших и уровнем разрушений несколько позже.

Читайте также на портале "Комментарии" — по данным прокуратуры, 6 февраля 2025 года около 23:20, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили, по предварительным данным, три управляемых авиационных бомбы на двухэтажный многоквартирный жилой дом в с. Мирополье Сумского района.

В результате атаки врага погибли 3 человека — из-под завалов извлекли тела 42-летнего и 57-летнего мужчин, личность еще одного погибшего устанавливается.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Полтаве и Сумах выросло количество жертв ракетного удара РФ.

Ранее "Комментарии" писали – страна-агрессор распространяет ложную информацию о якобы прорыве границы в Сумской области, однако силы обороны надежно удерживают свои позиции и готовы к возможным попыткам проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил начальник прессслужбы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов во время телемарафона 16 января, который вел канал "Мы Украина".



