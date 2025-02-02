В Полтаве и Сумах выросло количество жертв ракетного удара РФ

Как передает портал "Комментарии", количество жертв ракетного удара по Полтаве 1 февраля снова возросло. В результате атаки погибли 14 человек. Также в больнице скончался 17-летний Денис Журба, получивший ранение в результате вражеской атаки 30 января в Сумах. Следовательно, количество погибших в результате вражеской атаки в Сумах возросло до 11-ти.

Удар по Полтаве. Фото из открытых источников

ГСЧС сообщает, что из-под завалов частично разрушенной пятиэтажки в Полтаве снова достали тела погибших. Таким образом количество жертв возросло до 14. Среди погибших двое детей.

Как сообщает Полтавская ОВА, один человек умер в больнице.

Кроме того, в результате ракетной атаки пострадали 17 человек, в частности, четверо детей. Бойцы ГСЧС спасли 22 человека. Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 206 людям, из них 11 детей.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия 1 февраля атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы раздались в Харькове, Харьковской области, Полтаве и Полтавской области. В Полтаве оккупационные войска попали в жилой дом. В Полтавской ОВА сообщили, что враг ударил по Полтаве.

Также издание "Комментарии" писало — 1 февраля российские войска обстреляли Полтаву, нанеся ракетный удар по жилому дому. Александр Беленький, председатель Полтавского областного совета, считает эту атаку местью за усилия Украины избавиться от всего, что связано с российским прошлым. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Беленький отметил, что в день обстрела Министерство культуры Украины приняло решение об исключении 15 объектов культурного наследия Полтавы из Государственного реестра.

"Это месть террористической организации, которая не хочет, чтобы Украина избавлялась от всего, что напоминает о российском прошлом. Это касается культуры, языка, веры!", — написал он, выражая соболезнования семьям погибших.



