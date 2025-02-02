В Полтаве и Сумах выросло количество жертв ракетного удара РФ

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", количество жертв ракетного удара по Полтаве 1 февраля снова возросло. В результате атаки погибли 14 человек. Также в больнице скончался 17-летний Денис Журба, получивший ранение в результате вражеской атаки 30 января в Сумах. Следовательно, количество погибших в результате вражеской атаки в Сумах возросло до 11-ти.
Удар по Полтаве. Фото из открытых источников
ГСЧС сообщает, что из-под завалов частично разрушенной пятиэтажки в Полтаве снова достали тела погибших. Таким образом количество жертв возросло до 14. Среди погибших двое детей.
Как сообщает Полтавская ОВА, один человек умер в больнице.
Кроме того, в результате ракетной атаки пострадали 17 человек, в частности, четверо детей. Бойцы ГСЧС спасли 22 человека. Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 206 людям, из них 11 детей.
Читайте также на портале "Комментарии" — Россия 1 февраля атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы раздались в Харькове, Харьковской области, Полтаве и Полтавской области. В Полтаве оккупационные войска попали в жилой дом. В Полтавской ОВА сообщили, что враг ударил по Полтаве.
Также издание "Комментарии" писало — 1 февраля российские войска обстреляли Полтаву, нанеся ракетный удар по жилому дому. Александр Беленький, председатель Полтавского областного совета, считает эту атаку местью за усилия Украины избавиться от всего, что связано с российским прошлым. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Беленький отметил, что в день обстрела Министерство культуры Украины приняло решение об исключении 15 объектов культурного наследия Полтавы из Государственного реестра.
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