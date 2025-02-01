Месть за усилия Украины: руководитель Полтавской ОВО прокомментировал обстрел окупантов

1 февраля российские войска обстреляли Полтаву, нанеся ракетный удар по жилому дому. Александр Беленький, председатель Полтавского областного совета, считает эту атаку местью за усилия Украины избавиться от всего, что связано с российским прошлым. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Обстрел в Полтаве. Фото: ГСЧС

Беленький отметил, что в день обстрела Министерство культуры Украины приняло решение об исключении 15 объектов культурного наследия Полтавы из Государственного реестра.

"Это месть террористической организации, которая не хочет, чтобы Украина избавлялась от всего, что напоминает о российском прошлом. Это касается культуры, языка, веры!", — написал он, выражая соболезнования семьям погибших.

Ракетный удар российских оккупантов по Полтаве произошел утром 1 февраля. В результате атаки погибли три человека, еще десять получили ранения, среди них — один ребенок. Удар попал в жилой дом, где был разрушен подъезд с первого по пятый этаж, а также возник пожар. Повреждены и соседние здания и 12 автомобилей.

Кроме того, российская армия атаковала Полтавщину, однако, по предварительным данным, попаданий в гражданские объекты не было. Вместо этого повреждения получила энергетическая инфраструктура в Миргородском районе. В результате атак без света остались 164 бытовых потребителя и один юридический. Возобновление электроснабжения началось немедленно.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия 1 февраля атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы раздались в Харькове, Харьковской области, Полтаве и Полтавской области. В Полтаве оккупационные войска попали в жилой дом.