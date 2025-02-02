Удар по Полтаве: количество погибших снова возросло

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Кравцев Сергей
Количество погибших в результате вражеского удара по жилому дому в Полтаве возросло до 11 человек, из них один ребенок. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.
Удар по Полтаве. Фото: из открытых источников
По состоянию на 23:15 1 февраля количество погибших увеличилось до 11 человек – один человек умер в больнице.
16 пострадали, из них – 4 ребенка. Спасены 22 человека.
Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы.
Что предшествовало: Перед этим в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших в результате удара по Полтаве возросло до 17 человек. Из них 4 детей – в возрасте 3 месяца, 2, 8 и 12 лет. Ранее было известно о 7 погибших.
Напомним, Россия 1 февраля атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы раздались в Харькове, Харьковской области, Полтаве и Полтавской области. В Полтаве оккупационные войска попали в жилой дом.
В Полтавской ОВА сообщили, что враг ударил по Полтаве.
Читайте также на портале "Комментарии" — 1 февраля российские войска обстреляли Полтаву, нанеся ракетный удар по жилому дому. Александр Беленький, председатель Полтавского областного совета, считает эту атаку местью за усилия Украины избавиться от всего, что связано с российским прошлым. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Беленький отметил, что в день обстрела Министерство культуры Украины приняло решение об исключении 15 объектов культурного наследия Полтавы из Государственного реестра.
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