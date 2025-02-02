Удар по Полтаве: количество погибших снова возросло

Количество погибших в результате вражеского удара по жилому дому в Полтаве возросло до 11 человек, из них один ребенок. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Удар по Полтаве. Фото: из открытых источников

По состоянию на 23:15 1 февраля количество погибших увеличилось до 11 человек – один человек умер в больнице.

16 пострадали, из них – 4 ребенка. Спасены 22 человека.

Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы.

Что предшествовало: Перед этим в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших в результате удара по Полтаве возросло до 17 человек. Из них 4 детей – в возрасте 3 месяца, 2, 8 и 12 лет. Ранее было известно о 7 погибших.

Напомним, Россия 1 февраля атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы раздались в Харькове, Харьковской области, Полтаве и Полтавской области. В Полтаве оккупационные войска попали в жилой дом.

В Полтавской ОВА сообщили, что враг ударил по Полтаве.

Читайте также на портале "Комментарии" — 1 февраля российские войска обстреляли Полтаву, нанеся ракетный удар по жилому дому. Александр Беленький, председатель Полтавского областного совета, считает эту атаку местью за усилия Украины избавиться от всего, что связано с российским прошлым. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Беленький отметил, что в день обстрела Министерство культуры Украины приняло решение об исключении 15 объектов культурного наследия Полтавы из Государственного реестра.

"Это месть террористической организации, которая не хочет, чтобы Украина избавлялась от всего, что напоминает о российском прошлом. Это касается культуры, языка, веры!", — написал он, выражая соболезнования семьям погибших.



