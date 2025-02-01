В Полтаве "прилет" в жилой дом: что известно (ОБНОВЛЕНО)

Россия 1 февраля атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы раздались в Харькове, Харьковской области, Полтаве и Полтавской области. В Полтаве оккупационные войска попали в жилой дом.

Результаты обстрела в Полтаве. Фото Полтавской ОВА

В Полтавской ОВА сообщили, что враг ударил по Полтаве.

“Есть попадание в жилой дом. Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется. Не пренебрегайте безопасностью, находитесь в укрытиях до отбоя!", — отметили в ОВА.

Что касается последствий попадания, то по данным издания "Новости. Live", в результате попадания разрушен целый подъезд дома.

По данным Telegram-канала "Ванек" враг ударил по пятиэтажному дому, по предварительной информации есть погибшие.

В ГСЧС отметили, что в результате обстрела Полтавы погибли 2 человека. Еще 7 пострадали, в их числе ребенок.

“Чрезвычайники спасли 21 человека. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 автомобилей. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы”, — говорится в сообщении.

Ранее в Полтавской ОВА отмечали, что враг атаковал и область. По предварительной информации, без попадания в гражданские объекты и пострадавших. Имеются повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе. Без света остались 164 бытовых и один юридический потребители. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", для массированной воздушной атаки применила ракеты и дроны. Был зафиксирован взлет самолетов стратегической авиации. В воздухе фиксировали три борта Ту-22м3 и не менее четырех бортов Ту-95МС.

В результате вражеской атаки в некоторых областях Украины ввели аварийные отключения света. В "Укрэнерго" сообщили, что в связи с ракетной атакой применили аварийные отключения электроснабжения в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.