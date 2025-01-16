Пограничники опровергли новость россМИ о прорыве границы на Сумщине

Страна-агрессор распространяет ложную информацию о якобы прорыве границы в Сумской области, однако силы обороны надежно удерживают свои позиции и готовы к возможным попыткам проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил начальник прессслужбы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов во время телемарафона 16 января, который вел канал "Мы Украина".

Прорыв границы. Фото: из открытых источников

Шевцов объяснил, что российская пропаганда распространяет фейковую информацию о прорыве в Сумской области с целью напугать украинцев и дестабилизировать ситуацию.

Он также добавил, что такие сообщения появляются, по меньшей мере, раз в неделю, но никаких подготовок к прорыву на границе не проводится.

Пограничники готовы к возможным попыткам враждебных ВРГ, хотя природные условия и погода могут повлиять на ситуацию.

"Сумщина и Черниговщина имеют местность с многочисленными болотами и лесами, что усложняет возможность прорыва войск на территорию Украины. Однако это создает возможности для работы ДРГ, поэтому пограничники активно укрепляют фортификационные сооружения, минуют территорию, чтобы не допустить проникновения вражеских групп в тыл. использует плохие погодные условия, как дождь, туман или снегопад, когда ограничена видимость и невозможно использовать разведывательные дроны", – отметил Шевцов.

Ранее портал "Комментарии" писал, что на границе с Украиной белорусское командование разместило подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь, ранее выведенные с этих территорий в сентябре-октябре 2024 года. Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".