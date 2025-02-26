Удар Shahed под Киевом: погиб известный украинский хирург (ФОТО)

Дом в Киевской области, который сгорел в результате российской воздушной атаки 25 февраля, принадлежал украинскому хирургу-онкологу Павлу Иванчеву и его супруге, журналистке "Укринформа" Татьяне Кулик. В результате российской атаки они оба погибли. Об этом 26 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ТСН.

Под Киевом 25 февраля погиб Павел Иванчев - украинский хирург и профессор. Фото: ТСН

Вместе с женой Татьяной Иванчев, вероятно, находился в доме, когда туда попали обломки "шахеда".

"На месте трагедии нашли второе тело. Останки погибших будут вести на ДНК, потому что опознать их невозможно. Спасатели говорят, что нашли тела мужчины и женщины – супружеской пары, которая здесь жила. Соседи рассказывают, что когда ночью сюда залетел "Шахед", то они бежали спасать. Но дрон влетел в спальню, где вероятно были супруги. В этом доме жили известный хирург, а также наша коллега-телевизионщица", – рассказала корреспондент ТСН Инна Боднар.

Соседи рассказывают, что пытались спасти людей, однако огонь быстро распространялся.

"Удар был прямо в спальню, потому что оттуда огонь шел", – говорит сосед супругов.

Профессор Павел Иванчев был заведующим кафедрой хирургии №3 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. Соавтор около 200 научных работ, 21 патента Украины на изобретение, учебника и т.д.

"Комментарии" сообщали, что во время ночной атаки БпЛА на Киевщину 25 февраля погибла журналистка "Укринформа" Татьяна Кулик. Российский дрон попал в ее дом в Бучанском районе, в результате чего произошел пожар.

Татьяна Кулик – автор и ведущая проекта "Нация непобедимых", исполняющая обязанности главного редактора Главной редакции мультимедиа. Она была опытной журналисткой, также занимала должность ведущей "Центрального канала" (КГТРК), Всемирной службы радиовещания Украины, телеведущей Общественного вещания и была членом Национального союза журналистов Украины.





"Коллектив Укринформа выражает искренние соболезнования семье Татьяны, ее преждевременная гибель шокировала коллег и стала огромной потерей для агентства", — сказано в некрологе.





Российская атака дронов в Киевской области 25 февраля забрала жизни двух украинцев. Об этом 26 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.

В Бучанском районе повреждены частные жилые дома, один из которых полностью разрушен и где ранее было найдено первое тело погибшей, а также квартиры в многоэтажках, гаражи и автомобили.

Ранее по данным начальника ОВА Николая Калашника сообщалось, что в результате ночной вражеской атаки БпЛА на Киевщину один человек погиб и два травмированы. Тело погибшего было обнаружено во время ликвидации пожара двухэтажного частного дома в Бучанском районе. Пожар ликвидирован на площади 200 кв.

Также российские ударные беспилотники в ночь на 26 февраля атаковали Харьков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова. Он заявил, что было три прилета по городу, по предварительной информации — в Шевченковском и Киевском районах. Местные паблики писали о трех взрывах. В 0:32, уже после сообщения Терехова, "Суспільне" сообщило о четвертом взріве в городе.

Как писал портал "Комментарии", в ночь на 25 февраля (с 19:00 24 февраля) российские оккупанты атаковали Украину 213-ю ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами. Также россияне применили семь крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации ВС РФ.