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Удар дронами по Киевщине: россияне убили известную журналистку (ФОТО)

Татьяна Кулик работала в агентстве "Укринформ"

сегодня, 13:25
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Николай Лисицын

Во время ночной атаки БпЛА на Киевщину 25 февраля погибла журналистка "Укринформа" Татьяна Кулик. Российский дрон попал в ее дом в Бучанском районе, в результате чего произошел пожар. Об этом 26 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Удар дронами по Киевщине: россияне убили известную журналистку (ФОТО)

Журналистка Татьяна Кулик погибла 25 февраля под Киевом в результате атаки российского дрона. Фото: Укринформ

Татьяна Кулик – автор и ведущая проекта "Нация непобедимых", исполняющая обязанности главного редактора Главной редакции мультимедиа. Она была опытной журналисткой, также занимала должность ведущей "Центрального канала" (КГТРК), Всемирной службы радиовещания Украины, телеведущей Общественного вещания и была членом Национального союза журналистов Украины.

"Коллектив Укринформа выражает искренние соболезнования семье Татьяны, ее преждевременная гибель шокировала коллег и стала огромной потерей для агентства", — сказано в некрологе.


Российская атака дронов в Киевской области 25 февраля забрала жизни двух украинцев. Об этом 26 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.

В Бучанском районе повреждены частные жилые дома, один из которых полностью разрушен и где ранее было найдено первое тело погибшей, а также квартиры в многоэтажках, гаражи и автомобили.

Ранее по данным начальника ОВА Николая Калашника сообщалось, что в результате ночной вражеской атаки БпЛА на Киевщину один человек погиб и два травмированы. Тело погибшего было обнаружено во время ликвидации пожара двухэтажного частного дома в Бучанском районе. Пожар ликвидирован на площади 200 кв.

Также российские ударные беспилотники в ночь на 26 февраля атаковали Харьков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова. Он заявил, что было три прилета по городу, по предварительной информации — в Шевченковском и Киевском районах. Местные паблики писали о трех взрывах. В 0:32, уже после сообщения Терехова, "Суспільне" сообщило о четвертом взріве в городе.

Как писал портал "Комментарии", в ночь на 25 февраля (с 19:00 24 февраля) российские оккупанты атаковали Украину 213-ю ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами. Также россияне применили семь крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации ВС РФ.



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