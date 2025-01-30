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Удар РФ по многоэтажке в Сумах: спасатели достают погибших из-под завалов, число жертв растет

В Сумах из-под завалов дома достали уже 4 погибших

сегодня, 08:26
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", несмотря на то, что изначально полиция не подтвердили гибель людей в результате удара вражеского "шахеда" по многоэтажке в Сумах, под утро спасатели достали тела мужчины и женщины из-под завалов. Их долгое время не могли найти. Также спустя какое-то время достали тела еще двух человек без признаков жизни. 

Удар РФ по многоэтажке в Сумах: спасатели достают погибших из-под завалов, число жертв растет

Удар по Сумам. Фото: из открытых источников

Поисково-спасательные работы продолжаются. На данный момент известно про 10 пострадавших, среди которых девочка 7 лет. Из дома, куда попал вражеский беспилотники отселили больше 100 людей.

Отметим, сегодня ночью стало известно, что в результате удара российского дрона-камикадзе "Шахед" по многоквартирному дому минимум семь человек получили ранения. На место происшествия прибыли спасатели и медики. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

На тот момент сообщалось, что погибших не выявлено, но был найден под завалами 18-летний юноша в тяжелом состоянии. Его госпитализировали.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская пропаганда придумала очередной фейк об украинских детях. В этот раз пытаются напугать массовым исчезновением подростков в одной из областей Украины. В Центре противодействия дезинформации пояснили, что пропаганда России распространяет дезинформацию о якобы массовом исчезновении подростков в Сумской области. Пропагандисты убеждают, что эти подростки исчезли в январе 2025 года и якобы были силой мобилизованы в ВСУ.

Ранее "Комментарии" писали - российская армия нанесла удар по жилому сектору и оздоровительному детскому центру г. Сумы. Работать спасателям пришлось одновременно по нескольким адресам. Очаги горения ликвидированы. Территории, по которым наносились удары, обследованы.




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