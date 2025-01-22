Подростки массово исчезают в Сумской области: что происходит

Российская пропаганда придумала очередной фейк об украинских детях. В этот раз пытаются напугать массовым исчезновением подростков в одной из областей Украины.

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В Центре противодействия дезинформации пояснили, что пропаганда России распространяет дезинформацию о якобы массовом исчезновении подростков в Сумской области.

Пропагандисты убеждают, что эти подростки исчезли в январе 2025 года и якобы были силой мобилизованы в ВСУ.

“Эта информация является откровенным фейком. Как доказательства пропагандисты демонстрируют скриншоты сообщений об исчезновении подростков. Но эти скриншоты являются подделками, созданными с помощью программы редактирования изображений. Взяв несколько реальных объявлений об исчезновении подростков в разных регионах Украины в течение 2024 года, пропагандисты изменили место и дату”, — заверили в ЦПД.

Также в Центре обратились граждан с просьбой доверять только верифицированным источникам информации.

Напомним, что в Киевской области, как писал портал "Комментарии", женщина попала в передрягу — знакомые мужчины, узнав о наличии у нее сбережений, похитили ребенка за вымышленный долг. В полиции Киевской области рассказали подробности правонарушения.

Правоохранители выяснили, что в квартиру потерпевшей, воспитывающей ребенка своими силами, зашли знакомые мужчины, которым стало известно о денежных сбережениях последней. Злоумышленники потребовали вернуть несуществующий долг в сумме 200 тысяч долларов. Однако понимая, что женщина не признает себя "должницей", мужчины похитили ее малолетнего ребенка. Кроме того, прихватили с собой 17 тысяч гривен, документы, два мобильных телефона. После чего скрылись с места происшествия.