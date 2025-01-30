Удар «Шахеда» по многоэтажке в Сумах: что известно о пострадавших

В результате удара российского дрона-камикадзе "Шахед" по многоквартирному дому минимум семь человек получили ранения. На месте работают спасатели и медики. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

Удар по Сумам. Фото: из открытых источников

"Опять прилет "Шахеда" по многоквартирному дому. Выломанные стены. Скорая на месте, также работает ГСЧС", – сообщил Артем Кобзарь.

Среди раненых – 7-летний ребенок и 18-летний юноша в тяжелом состоянии. Ранее в СМИ появилась новость о том, что в результате удара погиб один человек, но эта информация не подтвердилась.

"Информация о гибели человека не подтвердилась, но есть четверо пострадавших, среди которых 7-летний ребенок и 18-летний юноша (он в тяжелом состоянии). Всех госпитализировали", – говорится в сообщении.

В итоге в Нацполиции сообщили о семи раненых жителях десятиэтажного жилого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская пропаганда придумала очередной фейк об украинских детях. В этот раз пытаются напугать массовым исчезновением подростков в одной из областей Украины.

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что пропаганда России распространяет дезинформацию о якобы массовом исчезновении подростков в Сумской области.

Пропагандисты убеждают, что эти подростки исчезли в январе 2025 года и якобы были силой мобилизованы в ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – российская армия нанесла удар по жилому сектору и оздоровительному детскому центру г. Сумы. Работать спасателям пришлось одновременно по нескольким адресам. Очаги горения ликвидированы. Территории, по которым наносились удары, обследованы.



