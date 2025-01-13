Оккупанты ударили по детскому центру в Сумах: что известно

По Сумам враг в который раз нанес массированный удар вчера вечером. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской ОВА и ГСЧС Сумщины.

Ликвидация последствий обстрела Сум. Фото: ГСЧС

Вечером, 12 января враг нанес удары по жилому сектору и оздоровительному детскому центру г. Сумы.

Работать спасателям пришлось одновременно по нескольким адресам.

Очаги горения ликвидированы. Территории, по которым наносились удары, обследованы.

Предварительно, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

Кроме этого, по данным Сумской ОВА, в течение дня россияне совершили 68 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 143 взрыва. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Шосткинская, Середино-Будская громады.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 150 спасателей ГСЧС подготовлены для отправки в США для помощи в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии, где бурлит возгорание, один из самых масштабных в истории штата.

"Там очень тяжелая ситуация, и украинцы могут помочь американцам защитить жизнь. Мы предложили нашу помощь американской стороне — 150 наших пожарных уже подготовлены", — заявил президент в вечернем обращении.

Также "Комментарии" писали, что вражеская пропаганда распространяет фейковое видео от якобы платформы United24 Media, во время пожаров в Калифорнии пострадали восемь особняков, якобы принадлежащих высокопоставленным украинским военным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

В видео отмечается, что эти дома якобы были куплены "членами команды Залужного" в период с апреля 2022 по февраль 2024 года. Верифицировав информацию в United24 Media, Центр сообщает, что платформа не создавала и не распространяла этот видеоматериал. Целью этой лжи является дискредитация Вооруженных сил Украины, пишут в ЦПД.