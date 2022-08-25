Удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине: количество погибших снова возросло

В результате удара России по поселку Чаплино в Днепропетровской области погибли 25 человек, спасательно-поисковые работы завершены. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Удар по Днепропетровщине. Фото: FACEBOOK Анатолия Штефана

"В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое – дети", – написал Кирилл Тимошенко.

Что касается погибших детей, то Тимошенко уточнил, что погибли два мальчика 6 и 11 лет. 11-летний мальчик погиб под завалами обрушившегося дома. 6-летний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции.

Не обошлось и без пострадавших, которые обратились за помощью к медикам. Всего таких 31 человек.

Стоит отметить, что 24 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что во время ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области 22 человека погибли, еще около 50 получили ранения.

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