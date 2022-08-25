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Удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине: количество погибших снова возросло

От удара РФ также погибло двое детей

сегодня, 10:27
Автор:

Кравцев Сергей
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В результате удара России по поселку Чаплино в Днепропетровской области погибли 25 человек, спасательно-поисковые работы завершены. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине: количество погибших снова возросло

Удар по Днепропетровщине. Фото: FACEBOOK Анатолия Штефана

"В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое – дети", – написал Кирилл Тимошенко.

Что касается погибших детей, то Тимошенко уточнил, что погибли два мальчика 6 и 11 лет. 11-летний мальчик погиб под завалами обрушившегося дома. 6-летний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции.

Не обошлось и без пострадавших, которые обратились за помощью к медикам. Всего таких 31 человек.

Стоит отметить, что 24 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что во время ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области 22 человека погибли, еще около 50 получили ранения.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского предупредили о жестком ответе на удар России по Днепропетровщине – назвали сроки. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что давно прошли те времена, когда Россия безнаказанно может совершать ракетные удары по территории Украины. Теперь ответ обязательно будет.

Также издание "Комментарии" сообщало — Украина переступила полугодовую черту с начала широкомасштабной российской агрессии. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" главными выводами шести месяцев противостояния нового уровня. А также – сценариями дальнейшего развития событий.




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Источник: https://t.me/kt20220224/1662
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