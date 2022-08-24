Позади 6 месяцев – что дальше: самые вероятные сценарии российско-украинской войны

Украина переступила полугодовую черту с начала широкомасштабной российской агрессии. Эксперты продолжают делиться с изданием "Комментарии" главными выводами шести месяцев противостояния нового уровня. А также – сценариями дальнейшего развития событий.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Есть несколько сценариев, которые просматриваются в нынешних условиях

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик не сомневается, что война продлиться достаточно долго.

"Первый ее этап начался вовсе не в 2022-м, а с 2014 года. Были стадии высокой интенсивности, затухания, низкой интенсивности. Но всё это время война продолжалась. А широкомасштабное вторжение россиян в феврале текущего года – просто новый этап одной и той же войны, агрессии России против Украины", – поясняет эксперт.

У нас очень сильный и сложный враг. Он вынес украинской независимости смертный приговор – и не собирается пересматривать свою позицию. Соответственно, Украина должна принять этот вызов, уверен Виталий Кулик.

"Речь идет не просто о войне, агрессии, попытке отторжения территории, – считает он. – Эта война связана с такими тремя вещами как геноцид, экоцид, онтоцид (мировоззрение, взгляд на мироустройство, война ценностей, парадигм). И когда мы говорим об этих "…цидах", то речь может идти не о прекращении конфликта, а о завершении войны окончательной победой над врагом. Если мы не сделаем это сейчас, то после очередного "договорняка" нам или нашим детям придется воевать снова. И та война будет еще более кровавой, еще более жесткой, чем нынешняя. Поэтому сейчас нам нужна только победа. Не перемирие, не прекращение войны, а исключительно победа".

По словам Виталия Кулика, есть несколько сценариев, которые просматриваются в нынешних условиях. И мы находимся сейчас в такой ситуации, что каждый из них – возможен.

Первый – тот самый "договорняк". Некое прекращение горячей фазы конфликта.

"Президент Украины такой сценарий отвергает, считает, что это не ко времени – и он абсолютно прав. Но нас к такому сценарию подталкивают некоторые наши европейские партнеры, – отмечает эксперт. – В первую очередь – Франция и Германия. Они хотели бы прекращения горячей фазы и реализацию так называемого "корейского сценария". Напомню, что война, длившаяся между Северной и Южной Кореями с 25 июня 1950-го по 27 июля 1953-го, не прекратилась до сих пор. Мирного договора нет. Есть только меморандум о прекращении огня и фиксация линии разделения. Но официально война между Северной и Южной Кореями продолжается, хоть и существует некое перемирие".

Подобную "заморозку", считает Виталий Кулик, некоторые "партнеры" и хотят продвинуть в Украине.

"В таком случае есть неопределенная ситуация по временно оккупированному югу (части Херсонской, Запорожской и Николаевской областей), по захваченной части Харьковщины. Даже если там проведут так называемые "референдумы", Россия будет добиваться того же, что она закладывала в Минские соглашения по Донбассу. А именно – широкая автономия, контроль Москвы, сохранение там вооруженных подразделений российской армии (или неких прокси), но формально всё это будет считаться украинской территорией. Плюс – отложенные статусы для Крыма и Донбасса. РФ считает аннексированный Крым своим, донбасские псевдореспублики – признанными. Украина их таковыми никогда считать не будет. Но нас могут попытаться додавить вынести данные вопросы за скобки. Как в свое время сделали с Крымом при заключении Минских соглашений", – напоминает эксперт.

Второй сценарий – перелом в войне, хотелось бы, в пользу Украины. Например, освобождение большей части территорий на юге – и потом начало переговоров.

Третий сценарий – российская попытка повысить ставки.

"Например, теракт на Запорожской АЭС, новое наступление на Киев (в том числе с территории Беларуси), массированные обстрелы. С началом отопительного сезона – удары по критической инфраструктуре, его обеспечивающей. То есть, по ТЭЦ, возможно, по газотранспортной системе (хоть последнее для россиян – всё равно что стрелять себе в ногу, но РФ иррациональна в своих действиях). И таким образом принудить Киев к переговорам на условиях Москвы", – поясняет Виталий Кулик.

И четвертый сценарий, который видится эксперту наиболее благоприятным, – продолжение войны, втягивание России в более интенсивный конфликт. И нахождение того, что Виталий Кулик называет "точкой суперхрупкости", когда РФ начинает разваливаться.

"О том, что мы недалеки от этого, свидетельствует убийство Дарьи Дугиной в результате разборок между башнями Кремля. Понятно, они кричат, что это "Азов", украинские спецслужбы и так далее… Но в действительности убийство этой пропагандистки – дело рук самих российских силовиков, которые вступили в борьбу за власть в РФ", – констатирует эксперт.

Нам нужно развернуть полноценную смысловую войну, полем которой должно стать глобальное информационное и виртуальное пространство

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько уверен, что Украина своим противостоянием российской агрессии создала, возможно, главную геополитическую сенсацию в этом веке. По крайней мере, учитывая, что многие даже на Западе нам давали от нескольких часов до нескольких дней или недели, после чего были уверены, что мы упадем под ударами россиян.

"Сегодня наши задачи значительно расширяются и качественно углубляются, – считает эксперт. – Они усложняются. От того, чтобы не погибнуть, мы переходим к тому, как победить. Это уже принципиально разные состояния. Итог полугода полномасштабной войны".

По мнению Александра Солонько, опыт Минских соглашений по Донбассу совсем не вписывается в сегодняшнее положение дел.

"Заключение подобных договоренностей опасно, тупиково и разрушительно для Украины, – предупреждает аналитик. – Поэтому мы продолжим драться. И нам нужно развернуть полноценную смысловую войну, полем которой должно стать глобальное информационное и виртуальное пространство. Словом, задач у нас сейчас невероятное количество – и их сложность очень высока. Но у нас нет выбора. Мы приняли этот вызов. Теперь нужно сражаться до победы".

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