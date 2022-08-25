У Зеленского предупредили о жестком ответе на удар России по Днепропетровщине – назвали сроки

В ближайшее время Украина ответит на российский удар по железнодорожной станции в Днепропетровской области, вследствие чего по меньшей мере погибло 20 человек, среди которых двое детей. Как передает издание "Комментарии", об этом он сказал в ходе разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы ОП напомнил, что этот удар по военным целям России не станет неожиданностью. Потому что президент Украины публично предупреждал, что, если Кремль начнет в День Независимости Украины наносить удары по мирным городам и селам, то ответ ВСУ будет очень жестким.

Арестович уточнил, что, если не последовало ответа от ВСУ в ту же минуту, как враг обстрелять Днепропетровщину, то это не значит, что ситуацию "проехали" и забыли. Ответ обязательно будет, и он будет очень жестким, ну а пока россияне пусть сидят и думают, где ждать прилета.

По словам советника главы ОП, уже сегодня в открытом пространстве появятся первые новости.

"Максимум сутки-двое, если надо подготовка, доразведка целей серьезных, жирных. В ближайшее время что-нибудь прилетит в ответ", — уточнил Арестович, говоря об ответе ВСУ.

Он добавил, что уже позади то время, когда Россия могла обстреливать Украину ракетами и при этом знать, что не будет никакого ответа.

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