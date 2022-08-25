Россия откажется от массового трибунала над пленными азовцами: Арестович назвал причину

В Кремле довольно часто делают резкие заявления, но при этом понимают риски. Именно поэтому Москва не пойдет на то, чтобы устроить массовый трибунал над пленными бойцами "Азова". Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Азов. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что кремлевская верхушка оказалась в тупиковом положении. С одной стороны, им нужно подогревать градус в окружении "ура патриотов", рассказывая, что "азовцы" ответят за все "преступления". С другой стороны, россияне таким шагом могут навсегда закрыть для себя перспективы вернуться к переговорам с Киевом. Ситуация очень непростая, учитывая то, что Россия всячески пытается добиться этих переговоров.

Алексей Арестович считает, что Россия, как всегда может найти выход в сложившейся ситуации в том, что создать показательную картинку. Фейк о массовом "судилище", которую продаст исключительно внутренней аудитории, но массового трибунала над "азовцами" не будет.

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Также издание "Комментарии" сообщало — противник пошел в массированную атаку на населенные пункты на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Штурм россиян оказался неудачным. Враг понес потери и отошел. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

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