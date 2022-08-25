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Россия пошла на штурм сразу на трех направлениях – чем ответили ВСУ

Российские оккупанты отступили, в частности, в направлении Пасека - Долина и Пески - Первомайское

сегодня, 08:24
Автор:

Кравцев Сергей
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Противник пошел в массированную атаку на населенные пункты на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Штурм россиян оказался неудачным. Враг понес потери и отошел. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Россия пошла на штурм сразу на трех направлениях – чем ответили ВСУ

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сводке отмечается, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях Россия не предпринимала никаких настораживающих движений. Обстановка неспокойная, но контролируемая ВСУ.

В то же время на Харьковском направлении по-прежнему неспокойно. Противник пытается задействовать все – от танков, боевых машин до ствольной и реактивной артиллерии. 

Тем временем, на Славянском направлении под огневое влияние ствольной и реактивной артиллерии попали районы населенных пунктов Великая Камышеваха, Новая Дмитриевка и Бражковка. Враг вел штурмовые действия в направлении Пасека – Долина, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле спорного, Ивано-Дарьевки, Звановки, Серебрянки и Северска.

На Бахмутском направлении обстрелов со стороны противника подверглись районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Майорск, Шумы, Зайцевое, Белогоровка, Кодема и Яковлевка.

"Враг задействовал авиацию для ударов вблизи Соледара и Зайцево. Безуспешно пытался вести наступление в направлении Майское – Кодема", — сообщили в Генштабе.

На Авдеевском направлении противник нанес огневое поражение по районам Покровска, Нетайлового, Первомайского, Орловки, Водяного, Новобахмутовки, Шумов и Нью-Йорка. Вражеская авиация действовала возле Марьинки, Красногоровки и Невельского.

"Противник пытался вести наступление в направлении Пески – Первомайское, успеха не имел, отошел", — говорится в сообщении.

Между тем, на Новопавловском направлении враг осуществлял обстрелы из танков и артиллерии различных типов вблизи Павловки, Елизаветовки, Константиновки, Угледара, Владимировки, Новомихайловки, Новоукраинки и Великой Новоселки. Для нанесения ударов враг также задействовал авиацию возле Владимировки, Угледара и Павловки.

На Запорожском направлении противник обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Камышеваха, Гуляйпольское, Красное, Волшебное, Времевка, Орехов, Щербаки, Железнодорожное, Новоселка, Бурлацкой, Свободное Поле, Шевченко и Новоданиловка. Нанес авиаудары неподалеку Орехова, Гуляйпольского и Щербаков.

На Южнобугском направлении оккупанты осуществляли обстрелы наших позиций и гражданской инфраструктуры из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого соприкосновения. Нанесли авиаудар в районе населенного пункта Белая Криница.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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