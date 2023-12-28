Удар по Новочеркасску: куда россияне забрали корабли из порта Феодосии

Российские оккупанты забрали корабли из порта Феодосии после прицельного удара ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Россияне забрали корабли из порта Феодосии. Фото из открытых источников

Спикер отметила, что "по мародерскому принципу оккупанты забрали все, понимая, что угроза реальная, они ее почувствовали".

По словам Натальи Гуменюк, сейчас часть россияне пытаются держать в открытом море, а большинство, все же, распределено между бухтами Новороссийска. Также некоторые корабли, пока, остаются в Севастополе. Но очевидно, что россияне уже собирают вещи, заявила Гуменюк.

Кроме того, она отметила, что в отношении военных боевых кораблей России в Крыму нет устойчивой цифры, они продолжают маневрирование.

"Один из больших десантных кораблей, ожидая завершения своей "судьбы", продолжает курсировать между Севастополем и Новороссийском, перевозит имущество. Очевидно, они выводят все, что могут. Несмотря на заявления россиян, инфраструктура портов — это тоже законный объект для поражения, который обеспечивает снаряжение тех же военных кораблей", — сказала пресс-секретарь.

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