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Удар по Краматорску: число погибших и раненых снова возросло

Удар по Краматорску: 8 погибших, в том числе дети, и 56 раненых

сегодня, 07:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Количество погибших в результате российского ракетного удара по Краматорску вечером 27 июня возросло до 8 человек, среди них трое детей. Медики также предоставляют помощь 56 гражданам, которые получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ГСЧС.

Удар по Краматорску: число погибших и раненых снова возросло

Удар по Краматорску. Фото: Игоря Клименко в Телеграмм

"По состоянию на 07:00 28 июня из-под завалов разрушенного здания кафе деблокированы тела 8 погибших (в т.ч. 3 ребенка, два — 2008 и 2011 г.р.). Пострадало 56 человек (в т.ч. 1 ребенок 2022 г.р.). Спасены три человека", – говорится в сообщении.


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Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания и искать людей, ведь до сих пор есть немало тех, кого ищут родные и близкие.

Напомним, вечером 27 июня российские войска ударили по Краматорску Донецкой области, попав в заведение питания.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема украинского контрнаступления активно продолжает муссироваться в информационном пространстве. Аналитики Института изучения войны (ISW) уверяют, что оно идет на четырех направлениях (Донбасс и Запорожская область). Российский диктатор Владимир Путин также уверяет, что ВСУ пошли вперед. Но традиционно рассказывает сказки, что "мужественные российские солдаты" все атаки отразили. Начали появляться данные о потерях как у ВСУ, так и в оккупационной армии. Что важно понимать о происходящем сейчас на фронтах и вокруг них (в информационном пространстве)? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинское контрнаступление и разные заявления вокруг этого, результаты Рамштайна-13 и возможное закулисье, очередные "миротворцы" (теперь африканские) в Киеве. Что можно сказать об этих процессах сейчас – и чего ожидать в ближайшем будущем? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/dsns_telegram/18172
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