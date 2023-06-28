Удар по Краматорску: число погибших и раненых снова возросло

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Кравцев Сергей
Количество погибших в результате российского ракетного удара по Краматорску вечером 27 июня возросло до 8 человек, среди них трое детей. Медики также предоставляют помощь 56 гражданам, которые получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ГСЧС.
Удар по Краматорску. Фото: Игоря Клименко в Телеграмм
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Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания и искать людей, ведь до сих пор есть немало тех, кого ищут родные и близкие.
Напомним, вечером 27 июня российские войска ударили по Краматорску Донецкой области, попав в заведение питания.
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