Удар по Краматорску: число погибших и раненых снова возросло

Количество погибших в результате российского ракетного удара по Краматорску вечером 27 июня возросло до 8 человек, среди них трое детей. Медики также предоставляют помощь 56 гражданам, которые получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ГСЧС.

Удар по Краматорску. Фото: Игоря Клименко в Телеграмм

"По состоянию на 07:00 28 июня из-под завалов разрушенного здания кафе деблокированы тела 8 погибших (в т.ч. 3 ребенка, два — 2008 и 2011 г.р.). Пострадало 56 человек (в т.ч. 1 ребенок 2022 г.р.). Спасены три человека", – говорится в сообщении.

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Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания и искать людей, ведь до сих пор есть немало тех, кого ищут родные и близкие.

Напомним, вечером 27 июня российские войска ударили по Краматорску Донецкой области, попав в заведение питания.

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