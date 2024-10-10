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Удар по аэродрому в Адыгее: что удалось уничтожить ВСУ

По сообщению руководителя ЦПД, на аэродроме "Ханская" в Адыгее уничтожен склад с топливом

сегодня, 10:20
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Кравцев Сергей

На аэродроме "Ханская" в Адыгее уничтожен склад с топливом. Военный объект расположен в 410 км от Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Удар по аэродрому в Адыгее: что удалось уничтожить ВСУ

Пожар. Фото: из открытых источников

"410 км от линии боевого столкновения, под Майкопом на аэродроме уничтожен склад ГСМ", — проинформировал Коваленко.

Стоит отметить, под утро в районе станицы Ханская под Майкопом в российской Адыгее беспилотники атаковали военный аэродром "Ханская". Об этом сообщил российский телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей.

Отмечается, что военный аэродром "Ханская" расположен в 3 км к востоку от станицы Ханская, в 6 км к северо-западу от города Майкопа. Согласно открытым данным, там дислоцируется 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова. Пожар зафиксирован рядом с военным аэродромом "Ханская" в Адыгее после ночной атаки, свидетельствует система мониторинга пожаров NASA.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью 9 октября в Брянской области (РФ) местные власти традиционно отчитывались об "отражении" атаки дронов. Вместе с тем возле города Карачев произошел пожар и раздавались мощные взрывы, вероятно вследствие попадания по крупному складу боеприпасов.

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны успешно атаковали 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России, который расположен в Брянской области. В частности, там хранились снаряды из Северной Кореи.




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