Торопец № 2: Генштаб прокомментировал удар по арсеналу со снарядами в Брянской области

Ночью, 9 октября, Силы обороны успешно атаковали 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России, который расположен в Брянской области. В частности, там хранились снаряды из Северной Кореи. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Удар по Брянской области. Фото из открытых источников

Отмечается, что атака была осуществлена подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"По имеющейся информации на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и те, что поступили из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом", — пишет Генштаб.

Во время атаки были зафиксированы взрывы на территории объекта. В частности, местные власти перекрыли дороги в районе арсенала.

Результаты боевой работы пока уточняются.

"Поражение подобных арсеналов создает серьезные логистические проблемы для российской армии, что существенно снижает наступательный потенциал оккупантов на угрожающих направлениях", — добавил Генштаб.

Читайте также на портале "Комментарии" — этой ночью в Брянской области (РФ) местные власти традиционно отчитывались об "отражении" атаки дронов. Вместе с тем возле города Карачев произошел пожар и раздаются мощные взрывы, вероятно вследствие попадания по крупному складу боеприпасов. Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

В ряде телеграмм-каналов утром были опубликованы кадры, как утверждается, из Карачева, где можно увидеть зарево от огненного ЧП и услышать звуки, похожие на детонацию. Около этого населенного пункта, по открытым данным, находится арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ) с разными боеприпасами.



