Всю ночь сильные взрывы: куда могли попасть ВСУ на территории РФ

Этой ночью в Брянской области (РФ) местные власти традиционно отчитывались об "отражении" атаки дронов. Вместе с тем возле города Карачев произошел пожар и раздаются мощные взрывы, вероятно вследствие попадания по крупному складу боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

Взрывы. Фото: из открытых источников

В ряде телеграмм-каналов утром были опубликованы кадры, как утверждается, из Карачева, где можно увидеть зарево от огненного ЧП и услышать звуки, похожие на детонацию.

Около этого населенного пункта, по открытым данным, находится арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ) с разными боеприпасами.

Архивные спутниковые кадры (с 2021 года) свидетельствуют, что склад занимал площадь около 3,5 квадратных километров. Находящиеся там снаряды и другое вооружение, вероятно, сейчас и взрываются после атаки дронов, о которой заявлял губернатор Брянской области этой ночью раньше.

Стоит отметить, что местные власти не заявляли о каких-либо пожарах или соответствующих последствиях, но рассказывали о сбитии около 10 беспилотников средствами ПВО над Брянской областью.

Так, брянский губернатор Александр Богомаз утверждал, что "пострадавших и разрушений нет", и писал в своем Telegram о "работе на местах экстренных и оперативных служб".

Стоит отметить, одной из самых эффективных атак ВСУ стала недавняя атака на склад боеприпасов в Торопце Тверской области. Удар был настолько сильный, что повлек мощный взрыв. Об этом сообщает британская разведка.

Пораженный стратегический склад боеприпасов в Торопце находится в 500 км от Украины. Это был один из самых больших складов в России и содержал более 30 тысяч тонн снарядов.

Как считают британские разведчики, главной причиной поражения 107 арсенала ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ) было ненадлежащее хранение боеприпасов.

Британские разведчики напоминают, что в 2018 году состав был модернизирован после того, как уже произошел ряд инцидентов со взрывами. Один из таких взрывов случился в июне 2011 года в Пугачево (Удмуртия) и привел к повреждению 3000 домов и эвакуации 30 тысяч человек.



