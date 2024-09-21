Британская разведка назвала настоящую причину взрыва в Торопце, который эквивалентен землетрясению

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Кравцев Сергей
Удар по складу боеприпасов в Торопце Тверской области повлек мощный взрыв. Он был эквивалентен небольшому землетрясению. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Минобороны Британии в X (Twitter).
Взрывы в Торопце. Фото: из открытых источников
Пораженный стратегический склад боеприпасов в Торопце находится в 500 км от Украины. Это был один из самых больших складов в России и содержал более 30 тысяч тонн снарядов.
Как считают британские разведчики, главной причиной поражения 107 арсенала ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ) было ненадлежащее хранение боеприпасов.
Британские разведчики напоминают, что в 2018 году состав был модернизирован после того, как уже произошел ряд инцидентов со взрывами. Один из таких взрывов случился в июне 2011 года в Пугачево (Удмуртия) и привел к повреждению 3000 домов и эвакуации 30 тысяч человек.
В Минобороны Британии считают, что ненадлежащее хранение боеприпасов привело к тому, что запустилась цепная реакция каскадных детонаций в бункерной системе. В итоге страна-агрессор лишилась просто небывалого количества снарядов, которые так нужны на фронте.
Британские специалисты добавляют, что, несмотря на то, что эта потеря является частью более широкой сети поставок, она, скорее всего, нарушит наземные операции России, особенно в Курской области, где ВСУ продолжают пытаться вести наступление.
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