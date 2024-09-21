Британская разведка назвала настоящую причину взрыва в Торопце, который эквивалентен землетрясению

Удар по складу боеприпасов в Торопце Тверской области повлек мощный взрыв. Он был эквивалентен небольшому землетрясению. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Минобороны Британии в X (Twitter).

Взрывы в Торопце. Фото: из открытых источников

Пораженный стратегический склад боеприпасов в Торопце находится в 500 км от Украины. Это был один из самых больших складов в России и содержал более 30 тысяч тонн снарядов.

Как считают британские разведчики, главной причиной поражения 107 арсенала ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ) было ненадлежащее хранение боеприпасов.

Британские разведчики напоминают, что в 2018 году состав был модернизирован после того, как уже произошел ряд инцидентов со взрывами. Один из таких взрывов случился в июне 2011 года в Пугачево (Удмуртия) и привел к повреждению 3000 домов и эвакуации 30 тысяч человек.

В Минобороны Британии считают, что ненадлежащее хранение боеприпасов привело к тому, что запустилась цепная реакция каскадных детонаций в бункерной системе. В итоге страна-агрессор лишилась просто небывалого количества снарядов, которые так нужны на фронте.

"Взрыв в Торопце был зафиксирован силой 2,7 по шкале Рихтера, эквивалентно легкому землетрясению, пожары охватили территорию шириной 6 км", — говорится в сводке.

Британские специалисты добавляют, что, несмотря на то, что эта потеря является частью более широкой сети поставок, она, скорее всего, нарушит наземные операции России, особенно в Курской области, где ВСУ продолжают пытаться вести наступление.

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