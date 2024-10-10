В РФ беспилотники атаковали военный аэродром: детали

Под утро в районе станицы Ханская под Майкопом в российской Адыгее беспилотники атаковали военный аэродром "Ханская". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российский телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей.

В Адыгее РФ беспилотники атаковали военный аэродром. Фото: из открытых источников

Отмечается, что военный аэродром "Ханская" расположен в 3 км к востоку от станицы Ханская, в 6 км к северо-западу от города Майкопа. Согласно открытым данным, там дислоцируется 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.

Пожар зафиксирован рядом с военным аэродромом "Ханская" в Адыгее после ночной атаки, свидетельствует система мониторинга пожаров NASA.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью 9 октября в Брянской области (РФ) местные власти традиционно отчитывались об "отражении" атаки дронов. Вместе с тем возле города Карачев произошел пожар и раздавались мощные взрывы, вероятно вследствие попадания по крупному складу боеприпасов.

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны успешно атаковали 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России, который расположен в Брянской области. В частности, там хранились снаряды из Северной Кореи.

Отмечается, что атака была осуществлена подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"По имеющейся информации на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и те, что поступили из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом", — пишет Генштаб.



