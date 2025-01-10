Удар "Нептуном": в Ростовской области красиво сгорел склад российских дронов (ВИДЕО)

В ночь на 10 января СБУ совместно с Военно-морскими силами ВСУ поразили в Ростовской области склад хранения российских дронов-разведчиков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на инсайды "РБК-Украина" и других украинских СМИ. Склад и был военным объектом, замаскированным под промышленное предприятие.

В Ростовской области после удара "Нептуном" сгорел российский склад беспилотников. Фото: president.gov.ua

Как сообщили источники, в ночь на 10 января дроны СБУ и ракета "Нептун" отработали по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь. Сначала беспилотники перегрузили российскую ПВО, после чего по цели попала ракета.

Собеседники "РБК-Украина" отмечают, что всю ночь россияне в соцсетях жаловались на звуки пролетающих дронов, работу российской ПВО и писали о сильном взрыве — прилете "Нептуна". Впоследствии местные обсуждали многократные взрывы вблизи Чалтыря, которые свидетельствуют о вторичной детонации боеприпасов.

В СБУ склад с разведывательными дронами, которые корректируют вражеские удары по украинским городам и линии фронта, назвали сверхважной целью. Теперь этих российских беспилотников в небе станет меньше.





Как сообщал портал "Комментарии", в ночь на 10 января по территории России был нанесен воздушный удар. В частности, известно о взрывах в Ростовской области. Как пишут российские каналы, атаковано несколько объектов. В частности, в селе Крым, судя по всему, был прилет БпЛА по заводу "ПластФактор". В сети публиковали кадры масштабного пожара. Однако руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко уточнил, что Украина ударила по военным объектам РФ, которые маскировались под рядовые предприятия.

Еще одним местом, откуда есть кадры пожаров, оказался город Гатчина в Ленинградской области. Местные жители услышали взрывы, после чего за несколько километров от места событий был виден огромный столб дыма. В МЧС РФ подтвердили, что в Ленинградской области на площади 1,6 тысячи квадратных километров горит здание в промзоне.

Последним местом атаки, из которого в сети публиковали кадры, является Краснодарский Край. Судя по словам автора видео, неизвестный дрон попал по артиллерийской бригаде армии РФ.

Портал "Комментарии" 8 января писал, что в российском городе Энгельс Саратовской области в районе военного аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы. Этот аэродром уже был атакован дроном 5 декабря – перед массированным ракетным ударом россиян по территории Украины.