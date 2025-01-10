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Россию потрясли взрывы: стало известно, что было реальной целью ВСУ (ВИДЕО)

10 января в РФ горят военные объекты, замаскированные под простые предприятия

сегодня, 13:29
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Николай Лисицын

В Ростовской и Ленинградской областях России 10 января были атакованы замаскированные военные объекты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО. Украина, таким образом, признала ответственность за атаку.

Россию потрясли взрывы: стало известно, что было реальной целью ВСУ (ВИДЕО)

В России 10 января бавовна после украинских прилетов. Фото: Baza

"Россия выдает военные заводы за обычные, пытаясь скрыть их настоящую продукцию. Но все известно", — написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.


Как сообщал портал "Комментарии", в ночь на 10 января по территории России был нанесен воздушный удар. В частности, известно о взрывах в Ростовской области. Как пишут российские каналы, атаковано несколько объектов. В частности, в селе Крым, судя по всему, был прилет БпЛА по заводу "ПластФактор". В сети публиковали кадры масштабного пожара.

Еще одним местом, откуда есть кадры пожаров, оказался город Гатчина в Ленинградской области. Местные жители услышали взрывы, после чего за несколько километров от места событий был виден огромный столб дыма. В МЧС РФ подтвердили, что в Ленинградской области на площади 1,6 тысячи квадратных километров горит здание в промзоне.

Последним местом атаки, из которого в сети публиковали кадры, является Краснодарский Край. Судя по словам автора видео, неизвестный дрон попал по артиллерийской бригаде армии РФ.

Портал "Комментарии" 8 января писал, что в российском городе Энгельс Саратовской области в районе военного аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы. Этот аэродром уже был атакован дроном 5 декабря – перед массированным ракетным ударом россиян по территории Украины.



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Источник: https://t.me/akovalenko1989/8566
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