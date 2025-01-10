Россию потрясли взрывы: стало известно, что было реальной целью ВСУ (ВИДЕО)

В Ростовской и Ленинградской областях России 10 января были атакованы замаскированные военные объекты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО. Украина, таким образом, признала ответственность за атаку.

В России 10 января бавовна после украинских прилетов. Фото: Baza

"Россия выдает военные заводы за обычные, пытаясь скрыть их настоящую продукцию. Но все известно", — написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.





Как сообщал портал "Комментарии", в ночь на 10 января по территории России был нанесен воздушный удар. В частности, известно о взрывах в Ростовской области. Как пишут российские каналы, атаковано несколько объектов. В частности, в селе Крым, судя по всему, был прилет БпЛА по заводу "ПластФактор". В сети публиковали кадры масштабного пожара.

Еще одним местом, откуда есть кадры пожаров, оказался город Гатчина в Ленинградской области. Местные жители услышали взрывы, после чего за несколько километров от места событий был виден огромный столб дыма. В МЧС РФ подтвердили, что в Ленинградской области на площади 1,6 тысячи квадратных километров горит здание в промзоне.

Последним местом атаки, из которого в сети публиковали кадры, является Краснодарский Край. Судя по словам автора видео, неизвестный дрон попал по артиллерийской бригаде армии РФ.

Портал "Комментарии" 8 января писал, что в российском городе Энгельс Саратовской области в районе военного аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы. Этот аэродром уже был атакован дроном 5 декабря – перед массированным ракетным ударом россиян по территории Украины.