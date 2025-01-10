Россиян разбудили сильные взрывы: где этой ночью было жарко в РФ

В ночь на 10 января 2025 года неизвестные дроны атаковали минимум пять регионов РФ. В ряде из них возникли пожары. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские Telegram-каналы, россияне делятся фото в пабликах.

Взрывы. Фото: из открытых источников

В первую очередь стало известно о взрывах в Ростовской области. Как утверждают российские каналы, было атаковано несколько населенных пунктов. В частности, в селе Крым судя по всему был прилет БпЛА по заводу "ПластФактор". В сети публиковали соответствующие кадры.

В Минобороны страны-агрессора к утру отчитались, что силы ПВО якобы сбили 40 беспилотников, из них 16 непосредственно в Ростовской области.

Еще одним местом, где есть кадры пожаров, оказался город Гатчина в Ленинградской области. Канал SHOT пишет, что местные жители услышали глухие взрывы, после чего за несколько километров от места событий было видно огромный столб дыма. Пожар на промзоне возник около 6 утра, на улица Индустриальной. Точные причины произошедшего неизвестны.

Спустя некоторое время в МЧС подтвердили, что в Ленинградской области на площади 1,6 тысяч квадратных километров горит здание в промзоне. Информации о пострадавших не поступало.

Последним местом атаки, из которого в сети публиковали кадры, является Краснодарский Край. Судя по словам автора видео, неизвестный дрон попал по артиллерийской бригаде армии РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью в российских городах раздавались взрывы из-за атаки БпЛА. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы, мониторящий ситуацию.

Так, с 00:30 до 01:45 продолжалась атака БПЛА в Славянском районе Краснодарского края. Попадание обломков в ст. Петровская, активная работа ПВО в Славянске-на-Кубани, где расположен НПЗ (впервые атаковано в марте 2024 г.). Раздалось не менее 10 взрывов. Официальный Краснодар отчитался о 9 сбитых БПЛА.

Также о сбитии БПЛА отчитывались Белгородская и Брянская области.

Оккупационное Минобороны РФ отчиталось о сбитии 15 украинских беспилотников.



