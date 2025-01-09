Россия ночью содрогалась от взрывов: где произошла атака

Сегодня ночью в российских городах раздавались взрывы из-за атаки БпЛА. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы, мониторящий ситуацию.

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Так, с 00:30 до 01:45 продолжалась атака БПЛА в Славянского района Краснодарского края. Попадание обломков в ст. Петровская, активная работа ПВО в Славянске-на-Кубани, где расположен НПЗ (впервые атаковано в марте 2024 г.). Раздалось не менее 10 взрывов. Официальный Краснодар отчитался о 9 сбитых БПЛА.

Также о сбитии БПЛА отчитывались Белгородская и Брянская области.

Оккупационное Минобороны РФ отчиталось о сбитии 15 украинских беспилотников.

По утверждению ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них пять БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, один над Брянской областью и девять над Краснодарским краем.

В Белгороде во время падения обломков одного из сбитых беспилотников пробило крышу в многоквартирном доме.

Из-за падения обломков еще одного беспилотника в селе Крутый Лог Белгородского района на территории частного дома поврежден автомобиль, сам дом и ЛЭП, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

В Брянске, по данным местных властей, повреждений и пострадавших нет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев указал, что в Краснодарском крае пострадавших и разрушений нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера ночью атакована база хранения нефтепродуктов Комбинат Кристал, что в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

В районе цели фиксировались многочисленные взрывы, поднялся масштабный пожар. Местные власти подтверждают попадание в "промышленный объект". Следует отметить, что эта нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага.