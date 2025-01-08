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В Энгельсе после удара ВСУ усилился пожар и гибнут спасатели: впечатляющее видео

В российском регионе ввели режим чрезвычайной ситуации

8 января 2025, 19:53
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Николай Лисицын

В Энгельсе Саратовской области РФ введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на нефтебазе после атаки дронов. Об этом 8 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на власти страны-агрессора. Пожар в Энгельсе за 12 часов не удалось погасить — наоборот, он разросся.

В Энгельсе после удара ВСУ усилился пожар и гибнут спасатели: впечатляющее видео

На нефтебазе в российском Энгельсе к вечеру 8 января загорелись новые емкости. Фото: Генштаб ВСУ

О режиме ЧС сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, площадь возгорания на территории объекта с утра увеличилась. В результате тушения огня погибли двое пожарных, еще один был госпитализирован. По словам региональных чиновников, огонь продолжает распространяться, а местные жители жалуются на запах гари и звуки взрывов.

Издание Astra со ссылкой на местных жителей также пишет об увеличении площади пожара на нефтебазе комбината "Кристалл" Росрезерва, где хранится топливо для авиабазы стратегической авиации "Энгельс-2". Предположительно, на нефтебазе загорелся по меньшей мере еще один резервуар с топливом.


Ранее сообщалось, что ночью Саратовскую область атаковали БПЛА, в результате чего была поражена нефтебаза в Энгельсе. Дроны поразили резервуар на нефтебазе "Кристалл", который использовался для хранения авиационного топлива, поставляемого на авиабазу "Энгельс-2", где находятся стратегические бомбардировщики. Эксперты отмечают, что это может серьезно ограничить полеты российский стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Портал "Комментарии" ранее 8 января писал, что в российском городе Энгельс Саратовской области в районе военного аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы. Этот аэродром уже был атакован дроном 5 декабря – перед массированным ракетным ударом россиян по территории Украины.



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