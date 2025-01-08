Эксперты объяснили, как Украина могла оставить российские Ту-160 без топлива в Энгельсе

Во время сегодняшнего удара по Саратовской области был поврежден военный объект стратегического значения, что может повлечь за собой уменьшение активности Ту-160. Об этом сообщает Defense Express.

Аэродром Энгельс. Фото: РБК-Украина

Эти бомбардировщики используют особое топливо с высокой плотностью марки Т-8В, производство которого производится только на некоторых нефтеперерабатывающих заводах. В Советском Союзе топливо такого типа производилось только на нефтехимических комбинатах в Ангаре и Оркске. Информация о его производстве в современной России не доступна.

"Если в результате атаки были поражены резервуары для хранения топлива Т-8В, это может привести к ограничению возможностей использования Ту-160 и снизить их активность", — говорится в сообщении Defense Express.

Россия не часто использовала Ту-160 для ударов по Украине, последний подобный случай был зафиксирован в ноябре. Для более массовых атак Россия использует бомбардировщик Ту-95МС, который использует обычное авиационное топливо.

Ранее сообщалось, что ночью Саратовскую область атаковали БПЛА, в результате чего была поражена нефтебаза в Энгельсе. Дроны поразили резервуар на нефтебазе "Кристалл", который использовался для хранения авиационного топлива, поставляемого на авиабазу "Энгельс-2", где находятся стратегические бомбардировщики.

Портал "Комментарии" ранее писал, что в российском городе Энгельс Саратовской области в районе военного аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы. Этот аэродром уже был атакован дроном 5 декабря – перед массированным ракетным ударом россиян по территории Украины.