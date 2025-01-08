Мечта всех украинцев: как СОУ ударили по Энгельсу, откуда взлетают вражеские бомбардировщики

Сегодня ночью атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Горящая нефтебаза в Энгельсе

В районе цели фиксировались многочисленные взрывы, поднялся масштабный пожар. Местные власти подтверждают попадание в "промышленный объект".

Следует отметить, что эта нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага.

Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется.

Задание выполнено подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам, отмечают в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали на Хмельнитчине диверсионную группу ФСБ. Двое злоумышленников взорвали колею на местной железной дороге, по которой двигался грузовой поезд. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СБУ.

Для совершения диверсии фигуранты изготовили самодельное взрывное устройство дистанционного управления, начиненное тротилом и пластидом. Готовую взрывчатку они заложили под железнодорожные рельсы и активировали с приближением локомотива. Для "отчетности" перед оккупантами их приспешники зафиксировали подрыв пути на камеру телефона.