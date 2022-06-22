Удар беспилотника: на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области прогремел взрыв (ВИДЕО)

В Ростовской области России прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает издание УНИАН.

Пожар. Иллюстрация

Как стало известно, инцидент произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на установке по переработке нефти . Согласно сообщениям в Сети, пожар на предприятии начался сегодня (22 июня) в 9 утра.

Позже Telegram-каналы начали публиковать видео с места событий. На одном из них видно, как НПЗ атаковал беспилотный летательный аппарат. После чего произошел взрыв и возгорание.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Беларусь начинает военные учения на границе с Украиной: что задумал Лукашенко. Угроза вторжения в Украину со стороны Беларуси снова возрастает. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что "Деукраинизация": на оккупированных территориях россияне взялись за переименование улиц и заведений. На оккупированных территориях россияне проводят "деукраинизацию". Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Арестович рассказал, сколько еще будут продолжаться бои с рф и назвал условие для внезапного прекращения войны. По словам Арестовича, война между Украиной и Россией может закончиться внезапно. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Также "Комментарии" информировали о том, что Транспортная блокада Калининграда: успокаивать регион отправился секретарь Совбеза РФ Патрушев. Пропагандисты утверждают, что визит Патрушева не касается эмбарго. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!