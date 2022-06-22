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Удар беспилотника: на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области прогремел взрыв (ВИДЕО)

После взрыва на территории НПЗ начался пожар

сегодня, 11:34
Автор:

Денис
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В Ростовской области России прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает издание УНИАН. 

Удар беспилотника: на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области прогремел взрыв (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Как стало известно, инцидент произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на установке по переработке нефти . Согласно сообщениям в Сети, пожар на предприятии начался сегодня (22 июня) в 9 утра. 

Позже Telegram-каналы начали публиковать видео с места событий. На одном из них видно, как НПЗ атаковал беспилотный летательный аппарат. После чего произошел взрыв и возгорание. 

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Источник: https://www.unian.net/war/v-rostovskoy-oblasti-gorit-neftepererabatyvayushchiy-zavod-rabotal-bespilotnik-video-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11874978.html
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