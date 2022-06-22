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"Деукраинизация": на оккупированных территориях россияне взялись за переименование улиц и заведений

На оккупированных территориях россияне проводят "деукраинизацию"

сегодня, 11:15
Автор:

Козлова Альбіна
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Оккупационные власти заявили о "ревизии" названий улиц, заведений в честь украинских деятелей. Коллаборационисты и сторонники русского мира хотят провести переименование для уничтожения "украинского нацизма и реализации проекта Украины как антироссии". Об этом сообщается на странице Представительства президента Украины в АР Крым.

"Деукраинизация": на оккупированных территориях россияне взялись за переименование улиц и заведений

Библиотека в Симферополе, фото Википедия

В аннексированном Крыму заявили о переименовании Крымской научной библиотеки имени Ивана Франко в Симферополе на имени Николая Данилевского. С момента оккупации было отменено изучение крымскотатарского, украинского языка в школах, похищены объекты культурного наследия, проведена "реставрация" архитектурных памятников, установлены памятники и бюсты советских деятелей и российских адмиралов, снят памятник Сагайдачному, монумент в честь 10-летие ВМС Украины. Оккупанты препятствуют проводить памятные мероприятия у украинских мемориалов.

Как рассказал историк и политолог Андрей Иванец, в течение 2014-2019 гг. на полуострове установили не менее 150 монументов русским царям, советским политикам.

На оккупированных территориях с февраля 2022 года россияне устанавливают памятники Ленину и другим советским политикам, вывешивают флаги СССР, перекрашивают и меняют постаменты с названиями городов на российские, меняютт названия объектов гражданской инфраструктуры, жгут украинские книги в библиотеках в оккупированных районах.

Как писал портал "Комментарии", в Мелитополе оккупанты собрали митинг с красными флагами и советской символикой. Таким образом, они готовили "картинку" освобожденного города для пропагандистских российских СМИ.



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Источник: https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/pfbid0CHFBzhsvBWJvcFj1MxK2jvfrusKRNQ8UEz8DP5dL34dNfjfgmPmCgw1C6F4EkxM8l
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