Арестович рассказал, сколько еще будут продолжаться бои с рф и назвал условие для внезапного прекращения войны

Военное вторжение в Украину может прекратиться в любой момент, когда глава России Владимир Путин уйдет из жизни.

Арестович допустил, когда закончится война в Украине (фото из открытых источников)

Об этом отметил представитель ОП нашей страны Алексей Арестович, отвечая на вопросы Дмитрия Гордона.

"Война может закончиться в любой момент. Вот Путин – раз и завтра умер и она очень быстро закончится. А может еще продолжаться месяцами – до ноября, до декабря... Годами – не знаю, но вот если "идеально" – Путин жив-здоров, это вполне со вспышками, с падением и интенсивностью, с новым поднятием может еще и до следующего лета эпизодическими вспышками идти", – именно так ответил он на вопрос Гордона.

Как продолжил чиновник, бои будут продолжаться месяцами, однако военные действия в активной фазе прекратятся до зимы.

По мнению советника руководителя Офиса президента Украины, активно, при этом действительно активно они замрут до начала зимы. Потому что их не выдержит экономика России, не вытягивают бесконечные пробные волны мобилизации, перекидывание военных подразделений, и далее. Глупые теперь в России тоже исчерпываются, как это нам не удивительно.

Алексей Арестович выразил журналисту свое убеждение, что в этой войне победит наша страна.

"Для меня победа – границы по состоянию на 24 августа 1991-го. Крым нужно забирать, Донбасс нужно забирать. Все наше. Должна быть поставлена точка полной справедливости – все вернули свое", – подытожил представитель ОП страны.

При этом, если Владимира Путина не станет, именно после этого "Москва начнет торговаться с представителями Запада, чтобы добиться отмены санкций. Это будет сопровождаться выведением военных подразделений", — убежден советник руководителя Офиса президента нашей страны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Арестович рассказал, как РФ готовилась к захвату Украины с 2014 года .

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