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Удалось ли ВСУ прорвать первую линию обороны РФ: ответ британской разведки

В британской разведке считают, что ВСУ удалось прорвать первую линию обороны России в некоторых районах

сегодня, 11:55 comments1758
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Автор:

Кравцев Сергей

В некоторых районах фронта украинским защитникам, вероятно, удалось добиться значительного прогресса и прорвать первую линию обороны страны-агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.

Удалось ли ВСУ прорвать первую линию обороны РФ: ответ британской разведки

ВСУ. Фото: из открытых источников

В британской разведке отмечают, что украинской армии удалось провести важные для наступления маневры. В первую очередь, речь идет об операциях на южном и восточном направлениях. 


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"В некоторых районах украинские войска, вероятно, добились значительного прогресса и прорвали первую линию российской обороны. На других участках украинские войска продвигаются медленнее", — сообщают британское аналитики.

Что касается действий противника, то их Лондон оценивает, как неоднозначные. Часть войск действительно стают в глухую оборону. Другие же подразделения отступили в определенном беспорядке, на фоне увеличения количества сообщений о потерях россиян после отступления через собственные минные поля.

Отметим, в последние дни всё больше намекающих факторов, а также явных фактов, что ВСУ начали контрнаступательные операции. На этом фоне президент США Джо Байден и британский премьер-министр Риши Сунак заявили о своей "непоколебимой поддержке" Украины и в очередной раз осудили жестокую агрессию России. Что происходит сейчас на фронтах и чего ожидать в обозримом будущем в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — как понимать заявления Украины и России о ситуации на фронте – чего ожидать дальше.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1667407365426098176?t=MUN8UIGRRWRfs9yUqUcUDw&s=35
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