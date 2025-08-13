Удалось ли остановить прорыв фронта: в DeepState дали ответ

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 13 августа аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск в нескольких населенных пунктах Донецкой области, в то же время украинские защитники отбросили врага в Запорожской области.

По данным DeepState, российские оккупационные подразделения продвинулись в Никаноровке, Щербиновке и вблизи Петровки в Донецкой области.

В то же время аналитики сообщили, что украинские штурмовики успешно зачистили окрестности населенного пункта Степногорск в Запорожской области от сил противника.

Военный аналитик, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии для ТСН.ua объяснил причины такого развития событий и наметил, что необходимо сделать для стабилизации ситуации на передовой.

