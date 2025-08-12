«Пожарная команда» уже двигается под Доброполье: удастся ли ВСУ удержать фронт

Рубрики
Кравцев Сергей
Несколько подразделений сейчас двигаются как пожарная команда под Доброполье. Цикл снова повторяется – много месяцев готовим оборону, случается Волчанск в Харьковской области или Юнаковка в Сумской, спешно закрываем их тем, чем есть, начиная от полицейских батов и пограничников, заканчивая сводными частями аэродромного обслуживания. Удержав фронт, опрокидываем туда боеготовые, с сильной беспилотной компонентой и неплохой комплектацией бригады, стабилизируем направление, однако начинаются проблемы уже там, где их сняли. Всё это тревожный сигнал. Об этом говорит блоггер, военный обозреватель Кирилл Данильченко.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Обозреватель отмечает, что россияне займут все, что смогут, станут на лопату и бетономешалки – дронами их не сдвинуть, они скоро будут оптоволокном изолировать логистику сами, нужна пехота. Да, тогда впереди непопулярные решения, но принять ультиматум РФ – тоже непопулярное решение.
Он продолжает, можно бесконечно кивать на запад, общество, не тот народ, но это, обладая такой полнотой власти в стране, занятие странное. Пока это еще не катастрофа. Угроза да, однако не катастрофа, но часы тикают.
Читайте на портале "Комментарии" — судьба Украины гораздо больше зависит от того, удержим ли мы Доброполье, Покровск, Константиновку и Купянск, чем от переговоров на Аляске. Пока Путин будет видеть, что может двигаться вперед хотя бы на сантиметр в день, тем более на километры, как сейчас – он не остановится. Под любым предлогом. Такое мнение выловил военнослужащий ВСУ, телеведущий блогер Богдан Буткевич.