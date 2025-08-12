logo

Война с Россией «Пожарная команда» уже двигается под Доброполье: удастся ли ВСУ удержать фронт
«Пожарная команда» уже двигается под Доброполье: удастся ли ВСУ удержать фронт

По-прежнему ВСУ продолжают страдать от нехватки пехоты

12 августа 2025, 13:00
Автор:
Кравцев Сергей

Несколько подразделений сейчас двигаются как пожарная команда под Доброполье. Цикл снова повторяется – много месяцев готовим оборону, случается Волчанск в Харьковской области или Юнаковка в Сумской, спешно закрываем их тем, чем есть, начиная от полицейских батов и пограничников, заканчивая сводными частями аэродромного обслуживания. Удержав фронт, опрокидываем туда боеготовые, с сильной беспилотной компонентой и неплохой комплектацией бригады, стабилизируем направление, однако начинаются проблемы уже там, где их сняли. Всё это тревожный сигнал. Об этом говорит блоггер, военный обозреватель Кирилл Данильченко.

«Пожарная команда» уже двигается под Доброполье: удастся ли ВСУ удержать фронт

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Обозреватель отмечает, что россияне займут все, что смогут, станут на лопату и бетономешалки – дронами их не сдвинуть, они скоро будут оптоволокном изолировать логистику сами, нужна пехота. Да, тогда впереди непопулярные решения, но принять ультиматум РФ – тоже непопулярное решение.

"Очень нужно не докладывать наверх, что хотят услышать, а говорить правду – обратная связь критически важна. Понять, что даже если завтра произойдет договорняк, то нам придется держать войска на линии, ротировать их и поставлять – ничего не изменится. Нужны реформы, люди и деньги. Реформа управления и принятия решений назрела и перезрела", – отметил Кирилл Данильченко.

Он продолжает, можно бесконечно кивать на запад, общество, не тот народ, но это, обладая такой полнотой власти в стране, занятие странное. Пока это еще не катастрофа. Угроза да, однако не катастрофа, но часы тикают.

Читайте на портале "Комментарии" — судьба Украины гораздо больше зависит от того, удержим ли мы Доброполье, Покровск, Константиновку и Купянск, чем от переговоров на Аляске. Пока Путин будет видеть, что может двигаться вперед хотя бы на сантиметр в день, тем более на километры, как сейчас – он не остановится. Под любым предлогом. Такое мнение выловил военнослужащий ВСУ, телеведущий блогер Богдан Буткевич.




