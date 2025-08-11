Фронт продолжает движение: в DeepState показали, как оккупированный РФ новый населенный пункт

Российская оккупационная армия продвинулась в Донецкой области и захватила село Затышок в Покровском районе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического канала "DeepState".

Также известно, что россияне продвинулись еще в четырех пунктах Донецкой области – на константиновском направлении и возле Часового Яра.

"Враг продвинулся вблизи Белицкого, Новомаркового, Дилиевки и в Александро-Калиново", — говорится в сообщении.

Также издание "Комментарии" сообщало – в июле украинские защитники уничтожили более 33 тысяч российских оккупантов. Несмотря на изнурительные бои, защитники продолжают неустанно держать оборону и уничтожать врага. Об этом у себя в Facebook заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

"Украинские воины неустанно уничтожают врага, приближая справедливый мир для Украины", — сообщил главнокомандующий ВСУ.

