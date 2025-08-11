logo

Фронт продолжает движение: в DeepState показали, как оккупированный РФ новый населенный пункт
НОВОСТИ

Фронт продолжает движение: в DeepState показали, как оккупированный РФ новый населенный пункт

DeepState зафиксировал, что россияне вновь продвинулись на Покровском направлении

11 августа 2025, 10:20
Российская оккупационная армия продвинулась в Донецкой области и захватила село Затышок в Покровском районе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического канала "DeepState".

Фронт продолжает движение: в DeepState показали, как оккупированный РФ новый населенный пункт

Российские войска. Фото: из открытых источников

Также известно, что россияне продвинулись еще в четырех пунктах Донецкой области – на константиновском направлении и возле Часового Яра.                                 

"Враг продвинулся вблизи Белицкого, Новомаркового, Дилиевки и в Александро-Калиново", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 9 августа мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками двух населенных пунктов Донецкой области, а также о продвижении оккупантов по ряду других направлений.

Также издание "Комментарии" сообщало – в июле украинские защитники уничтожили более 33 тысяч российских оккупантов. Несмотря на изнурительные бои, защитники продолжают неустанно держать оборону и уничтожать врага. Об этом у себя в Facebook заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

"Украинские воины неустанно уничтожают врага, приближая справедливый мир для Украины", — сообщил главнокомандующий ВСУ. 

Ранее "Комментарии" писали – украинские защитники пытаются сдержать врага, но с фронта поступают тревожные заявления о том, что враг усиливает давление на Покровском направлении. Действительно ли со дня на день будет решающая битва за Покровск? Пойдет ли РФ на прямой штурм города? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/22293
