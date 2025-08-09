logo

Главная Новости Общество Война с Россией РФ давит: в DeepState показали, какие населенные пункты за сутки потеряла Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ давит: в DeepState показали, какие населенные пункты за сутки потеряла Украина

Враг оккупировал Новохатское и Толстой

9 августа 2025, 07:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 9 августа мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками двух населенных пунктов Донецкой области, а также о продвижении оккупантов по ряду других направлений.

РФ давит: в DeepState показали, какие населенные пункты за сутки потеряла Украина

Наступление России. Фото: DeepState

"Враг оккупировал Новохатское и Толстой, а также продвинулся вблизи Верхнекаменского, Новоспаского, Никаноровки, в Воскресенке, Зеленом Гаю и Торецке", – говорится в сообщении DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска вновь имеют продвижение в районах нескольких населенных пунктов Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в мониторинговом телеграмм-канале DeepState.

По данным аналитиков, российские оккупанты продвинулись в Серебрянском лесничестве, возле Торского, Голубовки, Новохатского и Александро-Калиново.

Также издание "Комментарии" сообщало – российская захватническая армия хоть и несет большие потери, но пытается атаковать на Сумском направлении. В то же время Вооруженные силы Украины контратаковали неподалеку Покровска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Ранее "Комментарии" писали — в июле украинские защитники уничтожили более 33 тысяч российских оккупантов. Несмотря на изнурительные бои, защитники продолжают неустанно держать оборону и уничтожать врага. Об этом у себя в Facebook заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

"Украинские воины неустанно уничтожают врага, приближая справедливый мир для Украины", — сообщил главнокомандующий ВСУ.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/22287
