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DeepState вновь сообщает тревожные новости: где враг прорвал оборону

Российская армия продвинулась в нескольких точках Донетчины

6 августа 2025, 15:59
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Кравцев Сергей

Российские захватнические войска вновь имеют продвижение в районах нескольких населенных пунктов Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в мониторинговом телеграмм-канале DeepState.

DeepState вновь сообщает тревожные новости: где враг прорвал оборону

Наступление России. Фото: DeepState

По данным аналитиков, российские оккупанты продвинулись в Серебрянском лесничестве, возле Торского, Голубовки, Новохатского и Александро-Калиново.

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Также издание "Комментарии" сообщало – спецназовцы ГУР Минобороны провели уникальную спецоперацию на Сумщине, в ходе которой было уничтожено более 330 российских военных. Бойцы элитного подразделения "Тимур" проникли на вражеские позиции в тылу и ликвидировали десятки оккупантов в ближнем бою, а также с помощью скоординированных ударов дронов и артиллерии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Авторы материала отмечают, что точная дата или местоположение боя пока что не разглашается, но наступление России в Сумской области застопорилось в последние недели. Россияне не только не могут продвинуться, но и начинают паниковать, не понимая, как действовать дальше на этом участке фронта. Перехваченные радиопереговоры свидетельствовали о панике среди российских солдат, которые отказывались атаковать украинские позиции, оправдываясь "надуманными причинами".

Ранее "Комментарии" писали – российская захватническая армия пытается атаковать на Сумском направлении. В то же время Вооруженные силы Украины контратаковали неподалеку Покровска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/22274
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