Наступление РФ в Сумской области сорвано: на Западе назвали настоящие причины

Спецназовцы ГУР Минобороны провели уникальную спецоперацию на Сумщине, в ходе которой было уничтожено более 330 российских военных. Бойцы элитного подразделения "Тимур" проникли на вражеские позиции в тылу и ликвидировали десятки оккупантов в ближнем бою, а также с помощью скоординированных ударов дронов и артиллерии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что точная дата или местоположение боя пока что не разглашается, но наступление России в Сумской области застопорилось в последние недели. Россияне не только не могут продвинуться, но и начинают паниковать, не понимая, как действовать дальше на этом участке фронта. Перехваченные радиопереговоры свидетельствовали о панике среди российских солдат, которые отказывались атаковать украинские позиции, оправдываясь "надуманными причинами".

Журналисты отмечают, целью российского наступления было якобы создание так называемой "буферной зоны" вдоль северо-восточной границы Украины. Украина утверждает, что ей удалось остановить российское наступление и даже отбить несколько населённых пунктов.

СМИ приводит также заявление так называемого российского "военкора" с позывным "Северный", который сообщил, что российские силы оказались в окружении в районе села Алексеевка Сумской области. ВСУ фактически зажали оккупантов. Вокруг российских войск водоемы.

Читайте также на портале "Комментарии" — бойцы украинской разведки сорвали попытку россиян продвинуться на Сумском направлении. Спецназовцы разбили более 8 рот российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Украины.

Во время спецоперации разведчики зашли в тыл противника, зачистили его позиции и закрепились. Как отметили в ГУР, продвижение оккупантов было остановлено, а поставки провизии и боеприпасов их подразделениям – сорваны.



