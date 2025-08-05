Оккупанты провалили задание Путина: где ВСУ сорвали наступление врага

Бойцы украинской разведки сорвали попытку россиян продвинуться на Сумском направлении. Спецназовцы разбили более 8 рот российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Украины.

Бойцы ВСУ. Фото: из открытых источников

Во время спецоперации разведчики зашли в тыл противника, зачистили его позиции и закрепились. Как отметили в ГУР, продвижение оккупантов было остановлено, а поставки провизии и боеприпасов их подразделениям – сорваны.

"Согласно радиоперехватам, солдаты армии РФ, оправдываясь надуманными причинами, отказывались идти на штурм позиций в зоне ответственности "Спецподразделения Тимура", — говорится в сообщении.

Также ГУР обнародовало видео, на котором зафиксированы ключевые фрагменты миссии украинских разведчиков: молниеносные рейды в тылу врага; прицельная работа артиллеристов и гранатометчиков; уничтожение оккупантов сбросами и точными прилетами FPV-дронов; кадры ближнего стрелкового боя.

По информации ГУР, общие потери противника составили не менее 334 погибших и более 550 раненых – это эквивалентно разгрому более восьми рот оккупантов.

Как отметили в разведке, операцию провели силами подразделений "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирский Батальон", "Аратта", "1514", "Paragon", "Art Division", "First Line", "Raven Group" и "6 отряд специальных действий", входящих в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.

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Несмотря на атаки оккупантов украинские войска удерживают позиции в Новониколаевке, что к северу от города Сумы.







