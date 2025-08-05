logo

BTC/USD

114003

ETH/USD

3614.44

USD/UAH

41.79

EUR/UAH

48.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США рассказали, где ВСУ удалось продвинуться вперед, а штурм РФ закончился провалом
commentss НОВОСТИ Все новости

В США рассказали, где ВСУ удалось продвинуться вперед, а штурм РФ закончился провалом

В ISW зафиксировали, как ВСУ продвинулись возле Покровска, а РФ атаковала на Сумщине

5 августа 2025, 08:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российская захватническая армия пытается атаковать на Сумском направлении. В то же время Вооруженные силы Украины контратаковали неподалеку Покровска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В США рассказали, где ВСУ удалось продвинуться вперед, а штурм РФ закончился провалом

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По информации ISW, украинские войска недавно продвинулись на северо-восток от Красного Лимана, что к северо-востоку от Покровска. А также на юго-восток от Лисовки, что на юго-восток от Покровска.

В то же время, россияне, вероятно, продвинулись возле Леонтовичей, что к югу от Покровска.

Также аналитики отметили, что российские войска продолжали наступательные операции на севере Сумской области, но не достигли подтвержденных успехов.

Несмотря на атаки оккупантов украинские войска удерживают позиции в Новониколаевке, что к северу от города Сумы. Также украинские войска оттеснили российские войска между Клиндровкой и Андреевкой, что к северу от города Сумы.

3 и 4 августа российские войска атаковали северную часть Сумской области. В частности к северу от города Сумы вблизи Клиндровки и на северо-восток от города Сумы вблизи Юнаковки.

Читайте также на портале "Комментарии" — в июле украинские защитники уничтожили более 33 тысяч российских оккупантов. Несмотря на изнурительные бои, защитники продолжают неустанно держать оборону и уничтожать врага. Об этом у себя в Facebook заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

"Украинские воины неустанно уничтожают врага, приближая справедливый мир для Украины", — сообщил главнокомандующий ВСУ.

По информации главкома, только за июль потери оккупантов в живой силе превысили 33 тысячи человек, а именно — 33 220.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-4-2025
Теги:

Новости

Все новости