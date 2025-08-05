В США рассказали, где ВСУ удалось продвинуться вперед, а штурм РФ закончился провалом

Российская захватническая армия пытается атаковать на Сумском направлении. В то же время Вооруженные силы Украины контратаковали неподалеку Покровска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По информации ISW, украинские войска недавно продвинулись на северо-восток от Красного Лимана, что к северо-востоку от Покровска. А также на юго-восток от Лисовки, что на юго-восток от Покровска.

В то же время, россияне, вероятно, продвинулись возле Леонтовичей, что к югу от Покровска.

Также аналитики отметили, что российские войска продолжали наступательные операции на севере Сумской области, но не достигли подтвержденных успехов.

Несмотря на атаки оккупантов украинские войска удерживают позиции в Новониколаевке, что к северу от города Сумы. Также украинские войска оттеснили российские войска между Клиндровкой и Андреевкой, что к северу от города Сумы.

3 и 4 августа российские войска атаковали северную часть Сумской области. В частности к северу от города Сумы вблизи Клиндровки и на северо-восток от города Сумы вблизи Юнаковки.

Читайте также на портале "Комментарии" — в июле украинские защитники уничтожили более 33 тысяч российских оккупантов. Несмотря на изнурительные бои, защитники продолжают неустанно держать оборону и уничтожать врага. Об этом у себя в Facebook заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

"Украинские воины неустанно уничтожают врага, приближая справедливый мир для Украины", — сообщил главнокомандующий ВСУ.

По информации главкома, только за июль потери оккупантов в живой силе превысили 33 тысячи человек, а именно — 33 220.



