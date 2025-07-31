Сегодня появилось видео, где враг ставит флаги в микрорайонах Шевченко и Цех №2 в Часовом Яре, но у россиян нет контроля над городом и над теми местами, где это делали. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

«Оккупация города Часов Яр»: что говорят в DeepState и ГBA

Там отмечают, что за последние 2 месяца враг сумел буквально немного продвинуться с северо-востока и восхода в микрорайон Шевченко и все.

"Остальные события это банальное проникновение в тыл в темное время с плащами и подъем флагов в светлое время. Большинство из тех "флаготыкеров" уже мертвы, ведь это акция в один конец. Ранее мы писали в публикации "отпуск или смерть", что у противника за подобные акции обещают оплачиваемый отпуск и они с радостью на это соглашаются. О контроле Сил Обороны над городом подтверждают как офицеры оперативно-тактического уровня, так и простые бойцы 24 ОМБр, которые держат самый тяжелый участок города", – отмечают в DeepState.

В Часовоярской ГВА сообщили, что из города эвакуируют людей, но гуманитарную помощь завезти невозможно.

В охваченном боями Часовом Яре к процессу эвакуации гражданских кое-где присоединяются военные, держащие оборону на этом направлении. Они помогают гражданским безопасно добираться до мест, где людей может сравнительно безопасно забрать эвакуационный автомобиль.

"Эвакуация последняя [по состоянию на утро 31 июля] была в Часовом Яре на прошлой неделе. Заезд в город [на гражданском транспорте] в городе невозможен в связи с составляющей безопасности. Эвакуация сейчас происходит в несколько шагов. При любой эвакуации по состоянию на данный момент помогают ребята, которые служат на этом направлении", — служат на этом направлении.

Он отметил, что автомобиль, который имеет городская ВА, не способен заехать непосредственно в город, ведь не может противостоять российским ударам. Поэтому во время эвакуации людей в условно безопасную точку сначала доставляют военные, после чего гражданских оттуда забирают на авто. По аналогичной причине в город больше невозможно доставлять гуманитарную помощь.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны РФ заявило, что полностью оккупировало город Часов Яр в Донецкой области. Первые бои в Часовом Яре начались более года назад, после захвата русской армией Бахмута.



