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Недилько Ксения
Сегодня появилось видео, где враг ставит флаги в микрорайонах Шевченко и Цех №2 в Часовом Яре, но у россиян нет контроля над городом и над теми местами, где это делали. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
«Оккупация города Часов Яр»: что говорят в DeepState и ГBA
Там отмечают, что за последние 2 месяца враг сумел буквально немного продвинуться с северо-востока и восхода в микрорайон Шевченко и все.
"Остальные события это банальное проникновение в тыл в темное время с плащами и подъем флагов в светлое время. Большинство из тех "флаготыкеров" уже мертвы, ведь это акция в один конец. Ранее мы писали в публикации "отпуск или смерть", что у противника за подобные акции обещают оплачиваемый отпуск и они с радостью на это соглашаются.
О контроле Сил Обороны над городом подтверждают как офицеры оперативно-тактического уровня, так и простые бойцы 24 ОМБр, которые держат самый тяжелый участок города", – отмечают в DeepState.
В Часовоярской ГВА сообщили, что из города эвакуируют людей, но гуманитарную помощь завезти невозможно.
В охваченном боями Часовом Яре к процессу эвакуации гражданских кое-где присоединяются военные, держащие оборону на этом направлении. Они помогают гражданским безопасно добираться до мест, где людей может сравнительно безопасно забрать эвакуационный автомобиль.
Он отметил, что автомобиль, который имеет городская ВА, не способен заехать непосредственно в город, ведь не может противостоять российским ударам. Поэтому во время эвакуации людей в условно безопасную точку сначала доставляют военные, после чего гражданских оттуда забирают на авто. По аналогичной причине в город больше невозможно доставлять гуманитарную помощь.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны РФ заявило, что полностью оккупировало город Часов Яр в Донецкой области. Первые бои в Часовом Яре начались более года назад, после захвата русской армией Бахмута.